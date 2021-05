Une femme de New York devenue célèbre sous le nom de « Central Park Karen » a poursuivi son ancien employeur pour discrimination, affirmant qu’elle avait été licenciée injustement pour une vidéo virale dans laquelle elle avait appelé la police sur un ornithologue noir sans motif.

Déposée mercredi devant un tribunal de Manhattan par la plaignante Amy Cooper, la plainte fédérale allègue que l’ex-employeur de la femme – la société d’investissement Franklin Templeton – a fait preuve de discrimination à son encontre en raison de sa race et de son sexe lorsqu’elle l’a licenciée l’année dernière.

Contestant les déclarations publiques de la société, Cooper prétend non «Enquête légitime» n’a jamais été menée sur l’incident de mai 2020, ajoutant qu’une telle enquête aurait été menée si elle n’était pas une personne blanche.

La femme est devenue virale l’année dernière après avoir été filmée lors d’une dispute avec un homme afro-américain qui l’a confrontée pour promener son chien sans laisse dans Central Park à New York. À un moment donné de la rencontre, Cooper a appelé la police sur l’homme et a affirmé qu’il était « menaçant [her] vie, » bien qu’aucune menace claire ne soit faite dans les images. Elle a perdu son emploi immédiatement après, s’est fait confisquer temporairement son chien et a même été accusée d’avoir déposé un faux rapport, bien que l’affaire ait été abandonnée par la suite.





Aussi sur rt.com

Les accusations ont été abandonnées contre Amy Cooper, alias « Central Park Karen », après avoir été obligée de suivre une « psychoéducation sur l’égalité raciale »







Réclamant des dommages-intérêts pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, négligence et discrimination raciale, le procès allègue en outre que Franklin Templeton a contribué à perpétuer l’image de Cooper en tant que « Karen » femme blanche privilégiée « dans ses déclarations publiques, et qu’il la dépeint comme une raciste avec «Un mépris téméraire pour la destruction de [her] vie. » Elle insiste sur le fait qu’elle a appelé la police pour des raisons légitimes et qu’elle n’était pas motivée par le sectarisme.

«Même une enquête superficielle aurait montré que [Cooper] n’a pas crié à [the birdwatcher] ou appelez la police de Central Park le 25 mai 2020 parce qu’elle était raciste – elle a fait ces choses parce qu’elle était seule dans le parc et avait peur de la mort ». dit le costume.

Le procès caractérise également l’observateur d’oiseaux – identifié comme Christian Cooper (aucun lien avec Amy) – comme «Trop zélé», prétendant qu’il était « Engagé dans la querelle actuelle de Central Park entre les ornithologues amateurs et les propriétaires de chiens » et avait une histoire de harcèlement des habitants pour promener leurs animaux sans laisse en violation des règles du parc.

C’était la pratique et l’intention de Christian Cooper de faire craindre aux propriétaires de chiens pour leur sécurité et celle de leurs chiens, et il avait l’habitude de le faire aux gens.

Des mois après que Cooper soit devenu tristement célèbre sous le nom de « Central Park Karen », il est apparu que la femme avait appelé la police un deuxième appel à la police lors de la rencontre de mai, disant aux agents « A tenté d’agresser » sa. Pourtant, dans les images, c’est Cooper qui approche à plusieurs reprises l’homme alors qu’il la supplie de reculer, faisant son premier appel à la police quelques instants plus tard.

Cependant, l’ornithologue a par la suite refusé de coopérer à une enquête policière après que Cooper ait été accusé d’avoir déposé un faux rapport, disant au New York Times que « Elle a déjà payé un prix élevé, » ayant perdu son emploi et confronté à un intense mépris du public à cause de la vidéo virale.





Aussi sur rt.com

Le mème « Karen » n’est pas sexiste, et si vous pensez que c’est le cas, vous êtes une Karen







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!