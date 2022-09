L’audace de ces biscuits à la soupe ne cesse de nous étonner, mais parfois cette audace a des conséquences et nous sommes heureux qu’aujourd’hui soit l’un de ces jours.

Amy Cooper est la “Central Park Karen” qui a appelé la police sur l’ornithologue Christian Cooper parce qu’elle avait peur qu’un grand homme noir lui parle. Heureusement, le frère a enregistré tout l’incident sur son téléphone portable et il a pu s’éloigner de la situation avec sa vie et ses membres toujours intacts et Amy Cooper a été largement excoriée sur Internet et au-delà. Elle a perdu son emploi et Dieu sait combien d’amis elle a perdu qui étaient probablement dégoûtés par son racisme flagrant. Elle ne pouvait pas poursuivre ses amis, mais elle a définitivement poursuivi son ancien employeur, la célèbre société d’investissement Franklin Templeton, pour, attendez… la discrimination raciale. Laissez Amy le dire, sa blancheur l’a fait virer et une femme noire n’aurait pas été autorisée à garder son emploi. Elle est trop dense pour se rendre compte qu’une femme noire, sauf Stacey Dash, n’aurait probablement pas menacé de violence policière contre Christian Cooper.

Selon JézabelLe procès d’Amy Cooper contre Franklin Templeton a été rejeté cette semaine car elle n’a pas réussi à faire valoir ses allégations de discrimination raciale et sexuelle, de diffamation, d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et de négligence.

Le juge de district Ronnie Abrams l’a dit clairement :

« Les condamnations répétées du racisme par les prévenus n’impliquaient d’ailleurs pas [Plaintiff’s] race ‘parce que – comme le deuxième circuit l’a carrément soutenu – ”[r]L’acisme’ n’est pas une race, et la discrimination fondée sur le racisme présumé n’est pas la même chose que la discrimination fondée sur la race’ », a écrit Abrams.

Ce large devrait aller demander à Brett Favre une partie de cet argent volé qu’il a siphonné des coffres de l’aide sociale dans le Mississippi. Dans le pire des cas, il pourrait la mettre en contact avec le gouverneur aux doigts poisseux pour l’aider.