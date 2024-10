Central Park Five, disculpé, poursuit Donald Trump pour des propos « manifestement faux » lors du débat

Les hommes anciennement connus sous le nom de Central Park Five avant d’être disculpés ont intenté lundi une action en diffamation contre le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump.

À deux semaines des élections, le groupe a accusé l’ancien président américain d’avoir fait des « déclarations fausses et diffamatoires » à leur sujet lors du débat présidentiel du mois dernier avec la vice-présidente Kamala Harris. Le groupe demande un procès devant jury pour déterminer les dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

« L’accusé Trump a faussement déclaré que les plaignants avaient tué un individu et plaidé coupable du crime. Ces déclarations sont manifestement fausses », a écrit le groupe dans une plainte fédérale.

Les hommes sont bouleversés parce que Trump les a « diffamés devant 67 millions de personnes, ce qui les a amenés à chercher à nouveau à blanchir leur nom », a déclaré Shanin Specter, co-avocat principal, à l’Associated Press dans un courriel.

Spectre n’a fait aucun commentaire lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des inquiétudes selon lesquelles certains considèrent le procès comme purement politique en raison du soutien du groupe à Harris. « Nous cherchons réparation devant les tribunaux », a déclaré Spectre.

Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a qualifié cette poursuite de « juste une autre poursuite frivole pour ingérence électorale, déposée par des militants désespérés de gauche, dans le but de détourner l’attention du peuple américain du programme dangereusement libéral et de l’échec de la campagne de Kamala Harris ».

Trump s’adresse aux journalistes dans la salle de presse après un débat présidentiel américain avec la vice-présidente démocrate Kamala Harris, à Philadelphie, le 10 septembre. (Matt Slocum/Associated Press)

Qui sont les Central Park Five ?

Yusef Salaam, Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana et Korey Wise étaient adolescents lorsqu’ils ont été accusés du viol et des coups portés en 1989 sur une joggeuse blanche dans Central Park à New York.

Les cinq hommes, noirs et latinos, ont déclaré avoir avoué les crimes sous la contrainte. Ils se sont ensuite rétractés, plaidant non coupables devant le tribunal et ont ensuite été reconnus coupables à l’issue d’un procès devant jury.

Leurs condamnations ont été annulées en 2002 après qu’une autre personne ait avoué le crime.

REGARDER | Central Park Five a enfin compensé (il y a 10 ans) : Central Park Five enfin indemnisé Ils étaient connus sous le nom de Central Park Five, condamnés il y a plusieurs décennies pour un crime violent. Mais en réalité, c’est un crime qu’ils n’ont pas commis. Cette semaine, la ville de New York les a indemnisés pour cette épreuve.

Après le crime, Trump a acheté une annonce d’une page entière dans le New York Times, appelant à l’exécution des adolescents. L’affaire du jogger était la première incursion de Trump dans une politique de lutte contre la criminalité qui prélude à son personnage politique populiste à toute épreuve. Depuis lors, les sifflets et les discours ouvertement racistes font partie intégrante de la vie publique de Trump.

Lors du débat du 10 septembre, Trump a mal énoncé les faits clés de l’affaire lorsque Harris a évoqué la question.

« Ils ont admis, ils ont dit qu’ils avaient plaidé coupables et j’ai dit: ‘Eh bien, s’ils plaidaient coupables, ils blessaient gravement une personne, la tuaient finalement… et ils plaidaient coupables, puis ils plaidaient non coupables », a déclaré Trump.

Il semblait confondre plaidoyer de culpabilité et aveux. De plus, aucune victime n’est décédée.

Les cinq désormais exonérés, dont Salaam qui est désormais conseiller municipal de la ville de New York, ont fait campagne pour Harris. Certains d’entre eux ont pris la parole lors de la Convention nationale démocrate en août, accusant Trump de ne jamais s’être excusé pour la publicité dans les journaux.

Ils ont également rejoint le leader des droits civiques, le révérend Al Sharpton, pour une tournée en bus à l’occasion du vote.