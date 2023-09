Central Okanagan, Shuswap sous un manteau de fumée

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour le centre de l’Okanagan et la région de Shuswap.

La fumée des incendies de forêt continue d’avoir un impact sur la qualité de l’air.

Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire ou cardiaque, les personnes âgées, les enfants et les nourrissons ainsi que les personnes enceintes devraient limiter leur temps à l’extérieur.

Ceux qui doivent être à l’extérieur sont encouragés à porter un masque de type respirateur bien ajusté.

Apprenez-en davantage sur la fumée des incendies de forêt et sur la déclaration spéciale sur la qualité de l’air en visitant le site Web d’Environnement Canada.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Météo d’Environnement CanadaKelownaOkanaganShuswapMétéofumée des feux de forêt