Central Okanagan Search and Rescue rappelant aux gens de rester sur place après une longue recherche samedi

Central Okanagan Search and Rescue a passé des heures à retrouver des motards perdus après avoir quitté l’endroit où un signal de détresse a été envoyé le samedi 7 janvier 2023. (COSAR/Facebook)

Central Okanagan Search and Rescue a dû faire face à une tâche difficile ce samedi.

La GRC de Kelowna a appelé le COSAR pour aider au sauvetage d’un motoneigiste après un appel SOS le samedi 7 janvier juste avant 18 h.

L’appel impliquait en fait trois motards des neiges qui avaient été pris dans un ravin dans la région de Greystokes.

Le COSAR a répondu avec les membres du Kelowna Snowmobile Club.

En arrivant aux coordonnées de l’appel SOS, les équipes de recherche ont découvert que les sujets s’étaient déplacés de l’emplacement.

Le COSAR a poursuivi les individus perdus pendant plusieurs heures alors qu’ils avançaient plus loin dans le ravin et sur un terrain plus difficile pour tenter de sortir.

Tous les individus ont finalement été retrouvés sains et saufs, mais froids et fatigués d’avoir passé la nuit dehors.

COSAR prend le temps de rappeler aux gens de rester sur place après avoir envoyé un signal de détresse alors que les équipes de recherche recherchent vos coordonnées.

