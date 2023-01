Central Okanagan Search and Rescue perfectionne ses compétences lors d’une séance de formation

Central Okanagan Search and Rescue était à Mission Creek Park le 26 janvier pour améliorer leurs compétences lors d’une session de formation au sol.

Le COSAR est entièrement composé de bénévoles âgés de 20 à 70 ans.

La plupart des membres ont des emplois à temps plein ailleurs et doivent travailler avec leur employeur pour avoir la flexibilité de répondre aux urgences.

Les membres du COSAR doivent tous avoir des connaissances en matière de survie en plein air avant de remplir une demande, puis doivent subir des tests de qualification avant de rejoindre l’équipe.

@okrescue s’entraîne à Mission Creek ce soir. Ils parcourront les sentiers pour sauver l’un des leurs et améliorer leurs compétences @KelownaCapNews pic.twitter.com/88Y01HYr3V – Bretagne Webster (@thebrittwebster) 27 janvier 2023

Kelowna Search and Rescue a été formé en 1954 après qu’une petite fille se soit égarée de son camping.

Il est rapidement devenu clair qu’il n’y avait pas de groupe organisé pour mener une recherche. Une poignée de personnes des BC Civil Defence Volunteers se sont réunies et ont créé l’équipe de recherche à Kelowna.

En 1997, l’équipe de Kelowna a fusionné avec celles de Westbank et Central Okanagan Search and Rescue est née.

L’année la plus chargée que l’équipe ait connue était en 2021 avec 107 appels.

Apprenez-en plus sur l’organisme ou postulez comme bénévole en visitant cosar.ca.

