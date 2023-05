Central Okanagan Food Bank redonne à la communauté avec un barbecue gratuit

La Central Okanagan Food Bank, en partenariat avec Secure Rite, a redonné à ses bénévoles et à la communauté le samedi 13 mai.

En guise de remerciement aux bénévoles et à la communauté pour tout ce qu’ils font pour aider, la banque alimentaire a organisé un barbecue gratuit pour que tout le monde puisse venir prendre un hamburger et partager un repas avec les autres. Cette année était le deuxième événement annuel et environ 150 personnes se sont présentées, 50 de plus qu’en 2022.

Le barbecue gratuit ‘Grillin’ for Good’ a eu lieu de 11h30 à 13h30

Les personnes présentes ont également pu jouer à des jeux de jardin, visiter les installations de la banque alimentaire et en savoir plus sur la façon de s’impliquer.

Pour en savoir plus ou pour faire un don à la banque alimentaire, visitez leur site Web.

