Central Okanagan annonce le nouveau groupe de conseillers scolaires – Kelowna Capital News

Les résultats sont tombés pour les conseillers scolaires du centre de l’Okanagan.

Le nouveau groupe d’administrateurs pour représenter le district scolaire 23 était dirigé par Julia Fraser, qui a reçu le plus de votes des six avec 13 480.

Wayne Broughton a terminé deuxième avec 13 273 votes.

Lee-Ann Tiede (Kelowna), Val Johnson (Kelowna), Chantelle Desrosiers (West Kelowna) et Lisa Guderyan (Zone II – Corporation of the District of Peachland, Central Okanagan West Electoral Area of ​​the Reg. Dist. of Central OK) rejoignez Fraser et Broughton en tant que nouveaux administrateurs scolaires.

Les six d’entre eux forment le plus récent groupe d’administrateurs scolaires du district scolaire Central Okanagan.

Aucun des quatre candidats de Parents Voice BC n’a été élu.

