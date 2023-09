Central conquiert enfin les ennemis du D6 pour remporter le titre | Actualités, Sports, Emplois

Par Michael Boytim

[email protected]

HOLLIDAYSBURG — Les championnats de golf pour garçons du secondaire du district 6 ont été remplis de déception et de chagrin pour Central ces dernières années.

Les Scarlet Dragons ont perdu le titre par équipe d’un seul coup contre Tyrone il y a deux ans et ont terminé deuxième par seulement quatre coups la saison dernière.

Mardi, c’est Central qui a remporté une victoire palpitante dans la compétition 2A par quatre coups sur Saint Joseph’s et six coups sur West Shamokin au Scotch Valley Country Club.

« Nous avons remporté des sections au cours des trois dernières années », a déclaré Griffin Snowberger, senior de Central. « Nous n’avions jamais gagné de districts. Nous le savions et ne voulions pas que cela se reproduise. C’était un bon effort d’équipe pour faire le travail. Il y avait beaucoup de motivation pour conclure l’affaire cette fois-ci.

Snowberger a mené la charge, obtenant un 75 et terminant deuxième individuel derrière Alex Talmadge de West Shamokin, qui a tiré un par 71 de 1 sous.

Le coéquipier et camarade de classe de Snowberger, Nick Baum, a tiré un 77 pour égaliser RJ Royer de Tyrone et s’est classé quatrième après un carton.

Baum a eu du mal avec la précision toute la journée mais a profité de quelques bons rebonds. Au numéro 1, son approche semblait se diriger vers un étang derrière le green, mais elle a rebondi sur un tuyau de drainage et est revenue en jeu sous un arbre.

Il a dû garder le coup suivant bas, mais a réussi à le vérifier et il a réussi son putt par. Quelques trous plus tard, au cinquième trou par 5, son deuxième coup touche un saule mais ricoche sur le fairway, et il finit par réussir un birdie.

« Aujourd’hui, j’ai touché plus de fairways qui n’étaient pas les miens que de fairways que j’étais censé frapper », a déclaré Baum. «Pour moi, tout dépendait du prochain coup aujourd’hui. Lors de mon dernier trou, j’étais hors des limites de 6 pouces et j’ai dû faire un double bogey. C’était difficile aujourd’hui, mais dire que je passe à autre chose, je suis très heureux de pouvoir le dire.

Zach Oakes, un autre senior de Central, a joué un rôle clé dans le titre de district par équipe en tirant un 81 bien qu’il ne participe pas à la compétition individuelle.

« Zach a été ce gars qui a toujours été à notre service », a déclaré l’entraîneur central Robbie Keith. « Il ne s’agit pas seulement d’une équipe d’une ou deux personnes. Nous avons eu deux nouveaux gars qui sont arrivés cette année et nous ont aidés, Cody Clapper et Bryton Barnes. C’était un effort d’équipe total pour gagner aujourd’hui.

Central affrontera le champion du District 9 dans une compétition régionale PIAA à Treasure Lake à DuBois le 5 octobre à 10 h.

Snowberger, Baum et Royer étaient les seuls joueurs de la zone de couverture principale du Mirror à figurer dans le top huit de la 2A et à se qualifier pour les championnats PIAA à State College les 16 et 17 octobre.

Les 77 de Royer pour une troisième place sont survenus un an après avoir raté de peu le cut dans les districts.

« Cela signifie le monde », a déclaré Royer. « J’ai été dévasté l’année dernière après avoir manqué des États. Revenir et faire ce que je devais faire signifie beaucoup pour moi.

Classe 3A

En Classe 3A, le titre par équipe et le champion individuel n’ont pas été très dramatiques. State College a battu Hollidaysburg, 309-339, et Max Wager a remporté le titre du District 6 avec un 73.

Il semblait que son coéquipier, Luke McGraw, le rejoindrait aux États-Unis en tant que seul autre qualifié individuel en 3A.

McGraw a mené le junior de Hollidaysburg Isaac Miller d’un coup avant d’accéder au n°18, le dernier trou de leur groupe. McGraw a fait sa part et a réussi le par, mais Miller a réussi un long putt de birdie pour forcer les séries éliminatoires.

« J’ai essayé de jouer intelligemment, d’aller sur le green et de laisser mon putting faire le travail », a déclaré Miller. «C’était un putt d’environ 35 pieds. Je me sentais au sommet du monde.

Miller a raté un court putt sur le premier trou des séries éliminatoires qui aurait pu le gagner, mais McGraw a rendu la pareille en ratant un court coup roulé sur le deuxième trou des séries éliminatoires pour permettre à Miller d’avancer après que les deux joueurs aient tiré un 76 en temps réglementaire.

« C’est incroyable », a déclaré Miller, qui a tiré une ronde de 72 cette année et une moyenne d’environ 79. « Tout mon travail acharné a finalement porté ses fruits. »

Rester stable

Brady Houser, senior de Northern Cambria, semblait prêt à faire des états lors de sa dernière chance jusqu’à ce qu’une catastrophe frappe l’un de ses derniers trous.

Le tir de Houser est allé dans les bois juste à côté du tee n°13. Alors qu’il cherchait sa balle, ses clubs tombèrent et dévalèrent la colline. Il a tenté de courir après eux et a glissé sur la pente boueuse.

Avec son pantalon et sa chemise couverts de boue, il a couru vers les bois, s’est ébréché et a fait un double bogey. Plutôt que de laisser cela gâcher ses chances, il a récupéré en réussissant un birdie au trou suivant et a tiré un 79 pour faire les états d’un seul coup.

« J’avais envie de faire ça depuis quatre ans, et j’ai finalement eu une année où j’ai tout mis en place », a déclaré Houser. «Je connaissais les deux prochains trous sur lesquels je pourrais bien réussir. Je ne savais pas où j’en étais dans le classement, mais je savais que si je pouvais réussir un birdie (au trou suivant), tout irait bien.

L’évêque Guilfoyle, le junior catholique Brody Partner-Gore, a terminé neuvième en solo en tirant un 80 et sera le premier remplaçant si l’un des huit meilleurs joueurs ne peut pas concourir aux États-Unis.

RÉSULTATS DES ÉQUIPES CLASSE 3A

1, Collège d’État (SC) 309 ; 2, Hollidaysburg (H) 339.

RÉSULTATS INDIVIDUELS CLASSE 3A (DEUX PREMIÈRES AVANCÉES AUX ÉTATS)

1, M. Wager, SC, 73 ; 2, Miller, H, 76 ; 3, McGraw, SC, 76 ; 4, B. Wager, SC, 78 ; 5, Hockey, H, 81 ; 6, Corson, SC, 82 ; 7, Fravel, Montagne Centrale, 84 ; 8, Cumming, Altoona, 86 ; 9, Steiner, H, 87 ; 10, Shaner, SC, 88.

RÉSULTATS DES ÉQUIPES CLASSE 2A

1, Centrale (C) 328 ; 2, Saint-Joseph (SJ) 332 ; 3, Shamokin Ouest (WS) 334 ; 4, Cambria centrale (CC) 345.

RÉSULTATS INDIVIDUELS CLASSE 2A (TOP HUIT AVANCE AUX ÉTATS)

1, Talmadge, WS, 71 ; 2, Snowberger, C, 75 ; 3, Royer, Tyrone, 77 ; 4, Baum, C, 77 ; 5, Pynos, vallée de la rivière, 78 ; T-6, Miller, sommet de la colline Westmont, 79 ; T-6, Bloom, Bellefonte, 79 ; T-6, Houser, Cambria du Nord, 79 ; 9, Partenaire-Gore, Mgr Guilfoyle, 80 ans ; T-10, E. Lingle, SJ, 81 ; T-10, Oakes, C, 81 ; T-12, Helsley, Mgr Guilfoyle, 83 ; T-12, Shoop, WS, 83 ; 14, Nagle, Cambria Heights, 84 ; 15, H. Lingle, SJ, 85 ; 16, Okonak, Mgr Guilfoyle, 86 ans ; T-17, Semelsberger, CC, 87 ; T-17, Cuppett, CC, 87 ; T-17, Geist, WS, 87 ; 20, Reed, vallée de la rivière, 90 ; 21 ans, Sweitzler, Tyrone, 91 ans ; T-22, Persichetti, Vallée de la Rivière, 93 ; T-22, Repko, Mgr Carroll, 93 ans ; 24, Sorchilla, Forest Hills, 95 ; T-25, Barnes, C, 96 ; T-25, Kargo, Portage, 96 ; 27, Persio, CC, 99 ; 28, Johnston, Bellwood-Antis, 100 ; 29, Kirsch, CC, 101 ; 30, Habovick, région du pygargue à tête blanche, 103.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception