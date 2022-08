Centraide et ses partenaires mettent les enfants de l’Okanagan en sécurité

Chelan McKenzie était rayonnante alors qu’elle chargeait six grosses boîtes dans son camion le lundi matin 8 août.

Infirmière auxiliaire autorisée de la bande indienne d’Okanagan, McKenzie ramassait de nouveaux sièges d’auto destinés aux résidents de la bande dans le cadre de l’initiative de sécurité des enfants avec United Way BC

« Il s’agit d’une initiative où nous veillons à ce que tout le monde ait accès à des sièges d’enfant sûrs », a déclaré Kristi Rintoul de Centraide. “C’est un service essentiel, il est donc important de s’assurer que leurs bébés sont en sécurité.”

Grâce aux contributions des partenaires financiers The Paul Docksteader Foundation, Kelowna General Hospital Foundation et Central Okanagan Foundation, l’initiative United Way a pu acheter pour 70 000 $ de sièges d’auto et d’appoint pour enfants.

Les sièges sont distribués par le biais d’un processus de demande des partenaires communautaires de United Way.

«Nous utilisons plus de 20 organismes de bienfaisance dans l’Okanagan pour nous aider à déterminer qui en a le plus besoin», a déclaré Rintoul. « Un grand contingent (de sièges) ira aux communautés des Premières Nations et aux familles autochtones. Nous nous appuyons sur les connaissances de nos partenaires communautaires pour nous dire qui en a le plus besoin.

Les sièges sont distribués à Vernon, Kelowna et Penticton.

L’initiative reçoit également l’aide des commanditaires de sécurité Two Small Men With Big Hearts et Secure-Rite, ainsi que le parrainage de Vernon Canadian Tire et de Kootenay Savings alors que le projet s’étend dans cette région de la province.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CentraideVernon