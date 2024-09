Centraide du Grand Toronto inspire l’espoir et l’action face aux défis communautaires

United Way Greater Toronto (UWGT) annonce le lancement d’une nouvelle campagne créative – la plus importante de son histoire – qui inspire l’espoir et l’action collective face aux défis les plus difficiles auxquels notre communauté est confrontée. Connue pour être à l’avant-garde de la lutte contre la pauvreté, UWGT est souvent associée à la collecte de fonds annuelle en milieu de travail, mais change cette perception en présentant un éventail de programmes et d’initiatives uniques qui entraînent des changements significatifs dans les régions de Toronto, Peel et York.

La campagne créative « Any Way We Can » de Sid Lee démontre une position plus audacieuse dans la lutte contre la pauvreté dans la RGT à un moment où des problèmes sociaux cruciaux, comme l’accessibilité au logement et la sécurité alimentaire, touchent de nombreux membres de la communauté. En collaboration avec des partenaires des communautés de Peel, Toronto et York, l’UWGT mène des solutions évolutives et innovantes pour répondre aux problèmes et aux besoins complexes de ces régions.

« Nous voulons vraiment mettre l’accent sur les initiatives et les partenariats de Centraide du Grand Toronto, sur notre rôle de chef de file dans la création d’espaces communautaires équitables et sur l’impact tangible que nous avons ensemble », a déclaré Daniele Zanotti, président-directeur général de Centraide du Grand Toronto. « C’est le moment de mobiliser le soutien, de mettre à l’échelle de nouvelles solutions et d’inspirer l’espoir radical dont nous avons besoin pour imaginer – et construire – une région meilleure pour tous. Et nous invitons tous les citoyens de la région à se joindre à nous. »

La campagne « Any Way We Can » vise à mettre en lumière le courage et la détermination inébranlables qui animent la lutte contre la pauvreté. En révélant le travail inlassable qui alimente le cheminement vers la construction d’une vie meilleure pour tous, cette campagne cherche à inspirer et à mobiliser les gens, en favorisant une plus grande appréciation du dévouement incessant nécessaire pour transformer les communautés et créer un changement durable.

« Nous devons agir pour lutter contre la pauvreté et investir dans les personnes et les programmes qui font une différence au quotidien dans nos collectivités », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC et président de la campagne communautaire 2024 de Centraide. « La campagne « Any Way We Can » marque un tournant audacieux en mettant en valeur le travail effectué en coulisses pour lutter contre la pauvreté et la différence que UWGT fait dans les collectivités où nous travaillons et vivons. Nous sommes fiers de continuer à soutenir les solutions novatrices de UWGT qui visent à garantir à chacun une chance de parvenir à un avenir plus sûr et plus équitable. »

Voici quelques exemples d’initiatives innovantes de l’UWGT avec des partenariats intersectoriels :