Centraide du comté de Whiteside organise une vente aux enchères en ligne pour soutenir l’alphabétisation – Shaw Local

STERLING – United Way of Whiteside County soutient la Dolly Parton Imagination Library par le biais d’une vente aux enchères en ligne qui se termine mardi à 21 heures.

Power of the Purse est une collecte de fonds pour Literacy Is Fun for Everyone. Il soutient la Dolly Parton Imagination Library qui aide à mettre des livres gratuits entre les mains des enfants de la naissance à 5 ans dans le comté.

La vente aux enchères est visible sur https://www.32auctions.com/whitesidepowerofthebourse. Parmi les articles mis aux enchères figurent un don direct au livre par mois pendant un an, un voyage de vacances en Floride, une visite du Père Noël, une fête de Culver comprenant Scoopie, un voyage de deux nuits et un séjour dans un Chicago et un Michael Koors Fix. En tout, il y a 138 forfaits sur lesquels placer des enchères.