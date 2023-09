Centraide du comté de Bureau commence la campagne 2024 le 22 septembre avec un nouveau leadership – Shaw Local

Bureau County United Way, avec sa nouvelle équipe de direction, débutera sa campagne de collecte de fonds 2024 avec un déjeuner dans le parc de 11 h à 13 h le vendredi 22 septembre au Soldiers and Sailors Park, 14 Park Ave. E. à Princeton.

Le menu comprendra des hamburgers, des hot-dogs, des cheeseburgers, des chips, de l’eau et des sodas.

Au cours de l’événement, les participants pourront également rencontrer le nouveau directeur exécutif de Bureau County United Way, Christopher Neahring, et le nouveau directeur des relations publiques, Kim Shute.

Neahring a travaillé comme directeur par intérim de l’Alliance des clubs garçons et filles de l’Illinois à Springfield et a également dirigé l’équipe de gestion des subventions de l’organisation.

Neahring remplacera la directrice exécutive sortante Victoria Yepsen.

«Nous souhaitons remercier Yepsen pour son leadership au cours des trois dernières années», a déclaré la présidente du conseil d’administration du BCUW, Sara Hudson. « Avec (Yepsen) à la barre, nous avons pu atteindre nos objectifs annuels, même au plus fort de la COVID, avec toutes les restrictions et tous les défis que cela présentait. »

Shute possède une décennie d’expérience dans les médias, notamment en tant que journaliste pour les sociétés Shaw et Miller Media.

« À mesure que nous avançons, nous sommes ravis de travailler avec (Neahring) et (Schute) qui apporteront leurs propres idées et leur leadership à Bureau County United Way », a déclaré Hudson. « Nous encourageons tout le monde à venir à Lunch in the Park pour les rencontrer tous les deux. »