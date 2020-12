Center Parcs fermera tous ses villages britanniques jusqu’au Nouvel An en raison des craintes concernant la nouvelle souche de coronavirus hautement infectieuse.

La société de vacances a déclaré qu’elle suivait les « conseils forts » du gouvernement pour minimiser les contacts sociaux et rester local en annulant toutes les réservations jusqu’au 7 janvier au moins.

Les complexes Elveden, Longleat, Whinfell et Sherwood Forest ont tous fermé lundi, après la fermeture de Woburn Forest qui a fermé vendredi selon la BBC.

Les clients reçoivent des instructions sur la façon d’annuler l’activité et les réservations de restaurant, et doivent se voir proposer des vacances reprogrammées avec une réduction de 100 £ ou un remboursement complet.

Dans un communiqué, la société a déclaré: « Il est clair que la menace du virus avec la nouvelle variante est maintenant à un stade extrêmement délicat et leur conseil fort est de rester local, de minimiser les contacts sociaux et de prendre soin de nous protéger et de protéger les autres.

«Nos décisions tout au long de la pandémie ont eu pour priorité de garder nos clients et notre personnel aussi sûrs que possible.

«Le dernier conseil du gouvernement à tous les niveaux est d’éviter les déplacements non essentiels en dehors des zones locales et nous ne souhaitons certainement pas encourager cela.

«Nous savons à quel point nos invités seront déçus, surtout à cette période de l’année.

« Encore une fois, nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais nous devons donner la priorité à la sécurité de nos clients et de notre personnel et il y a clairement des inquiétudes concernant le déplacement de la nouvelle variante dans le pays. »

Il a été demandé aux clients ayant réservé 2021 de continuer à vérifier conseils gouvernementaux et actualités directement de Center Parcs pour toute mise à jour.

Le 20 mars, l’entreprise de vacances a annoncé que tous ses villages devaient fermer temporairement dans ce qu’ils ont appelé des « circonstances exceptionnelles » lors du premier verrouillage du coronavirus.

Ils ont rouvert trois mois plus tard avec des dizaines de modifications aux services, et chaque village Les zones Subtropical Swimming Paradise et Aqua Sana Spa resteraient interdites.

Legoland Windsor a été contraint de fermer ses portes ce week-end, alors que l’attraction Berkshire passait aux restrictions de niveau 4.

Warner Bros Studio Tour à Watford avait déjà fermé en prévision du passage aux restrictions de niveau et prolonge sa période de remboursement pour couvrir toutes les visites du 16 décembre au 3 janvier inclus.

Environ 38 millions de personnes, soit 68% de la population, sont désormais soumises à la tranche supérieure de restrictions – y compris la reine du château de Windsor.