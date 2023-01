Center Blocks Tweets Partageant Un Documentaire De La BBC Critique De PM Modi: Sources

Le centre a ordonné à Twitter et YouTube de supprimer les liens d’un documentaire de la BBC sur les émeutes du Gujarat de 2002 et le Premier ministre Narendra Modi, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l’affaire.

De nombreux tweets et vidéos YouTube du documentaire intitulé “India : The Modi Question” n’apparaissent plus sur les sites de microblogging et de partage de vidéos.

Le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion (I&B) a dit aux deux géants des médias sociaux de bloquer le premier épisode du documentaire de la BBC, ont déclaré des personnes proches du dossier, un jour après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a pris ses distances avec la série documentaire, affirmant qu’il ” n’est pas d’accord avec la caractérisation” de son homologue indien au parlement britannique par le député d’origine pakistanaise Imran Hussain.

Le ministère a demandé à Twitter de supprimer plus de 50 tweets sur le documentaire du diffuseur national britannique, ont indiqué les sources.

Le député du Congrès de Trinamool, Derek O’Brien, faisait partie des dirigeants de l’opposition dont le tweet sur le documentaire a été supprimé par Twitter.

“Censure. Twitter a retiré mon tweet du documentaire de la BBC. Il a reçu des milliers de vues. Le documentaire d’une heure de la BBC révèle à quel point le Premier ministre déteste les minorités”, a allégué M. O’Brien.

Le ministère I&B a donné l’ordre de supprimer les liens en utilisant des pouvoirs d’urgence en vertu des règles sur les technologies de l’information, 2021, et YouTube et Twitter ont accepté de suivre l’ordre, ont déclaré des personnes connaissant le sujet.

L’Inde a qualifié le documentaire de “morceau de propagande” qui manque d’objectivité et reflète un état d’esprit colonial.

Le centre a également demandé à YouTube et Twitter de supprimer les nouveaux liens du documentaire si certaines personnes les téléchargent ou les tweetent à nouveau, ont indiqué des sources.

Des responsables de plusieurs ministères, y compris intérieur et étranger, à l’exception d’I&B, ont examiné le documentaire de près et ont constaté qu’il s’agissait d’une tentative de dénigrer l’autorité et la crédibilité de la Cour suprême, de semer des divisions entre les communautés en Inde et de faire des allégations non fondées sur les actions. des gouvernements étrangers en Inde, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de la question.

Une enquête mandatée par la Cour suprême n’a trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du Premier ministre Modi, qui était ministre en chef du Gujarat lorsque les émeutes ont éclaté en février 2002.

Hier, tout en fermant le député d’origine pakistanaise qui a soulevé le documentaire au parlement britannique, le Premier ministre Sunak, le gendre du fondateur d’Infosys Narayana Murthy, a déclaré : « La position du gouvernement britannique à ce sujet est claire et de longue date… debout et n’a pas changé, bien sûr, nous ne tolérons pas la persécution là où elle apparaît n’importe où, mais je ne suis pas sûr d’être du tout d’accord avec la caractérisation que l’honorable monsieur a avancée. »