Centenaire de la BBC : les moments et les gaffes les plus drôles

Cette semaine, les célébrations battent leur plein pour le centenaire de la BBC, marquant les 100 ans de la première diffusion de la chaîne sur nos ondes.

Depuis sa création, la BBC a diffusé certains des moments les plus importants de notre histoire, notamment le couronnement de la reine Elizabeth II et les premiers Jeux olympiques télévisés. C’est également la maison de la plus longue émission de science-fiction, Doctor Who.

Cependant, il a également eu des moments hilarants. Certains étaient très bien planifiés et exécutés, tandis que d’autres étaient ce que l’on pourrait appeler des gaffes emblématiques. J’ai passé au peigne fin Internet et répertorié quelques-uns des meilleurs, afin que vous puissiez célébrer l’anniversaire de Beeb avec beaucoup de rires.

Quand BBC News a accidentellement pris un homme au hasard pour un expert en technologie

Peu importe à quel point vous pensez qu’un entretien d’embauche a été stressant, il ne peut pas être aussi intense que celui de Guy Goma. Il était à la maison de radiodiffusion en train d’interviewer pour le rôle d’un technicien en informatique, mais il a été pris pour un expert en technologie et journaliste, Guy Kewney. Bien sûr, il a très probablement supposé que tout cela faisait partie du processus de sélection.

D’une manière ou d’une autre, l’homme a réussi à se frayer un chemin à travers une discussion sur Apple Corps contre Apple Computer – même s’il n’a réalisé qu’il était en direct lorsque le présentateur a commencé à parler (vous pouvez identifier le moment exact où le sou tombe).

Dick et Dom font se plaindre des milliers de parents britanniques

Tous les autres enfants des années 2000 des villes de la classe ouvrière (ou les parents avec des enfants à cette époque) se souviendront probablement de se lever tous les samedis matins pour regarder le chaos se dérouler sur Dick et Dom à Da Bungalow. Six jeunes concurrents participaient à une série de jeux et regardaient les deux présentateurs s’affronter.

Il y a eu de nombreux moments qui ont suscité la controverse sur le plateau, notamment le présentateur Dominic Wood portant une chemise disant «Morning Wood» et Richard McCourt / Dick «accoucher» lors d’un segment Creamy Muck Muck. Cependant, le jeu qui a fini par être interdit dans de nombreuses écoles du pays (la mienne incluse) était Bogies.

Croisement de Keeping Up Appearances avec Mr Blobby

Les multivers font peut-être fureur maintenant, mais bien avant que cela ne devienne à la mode, la BBC faisait déjà entrer en collision deux mondes de la comédie. Le personnage principal de Keeping up Appearances, Hyacinth Bucket (prononcez “Bouquet”, chéri) et son mari Richard doivent recevoir la visite d’un acteur célèbre.

Cependant, ils sont choqués lorsque M. Blobby de Noel’s House Party fait une gaffe, provoquant son chaos habituel et renversant tout dans son sillage.

Tous les Anne Widdecombe de Strictly Come Dancing

Alors que j’aime voir les 10 pagaies brandies sur Strictly, j’adore également les célébrités qui ne peuvent tout simplement pas danser pour sauver leur vie. Il y en a eu beaucoup – dont beaucoup ont été jumelés avec le désormais juge Strictly, Anton Du Beck.

De John Sergeant traînant son partenaire derrière lui comme un sac de pommes de terre, à Ed Balls dansant une version (étonnamment technique) de Gangnam Style, ce spectacle a vu sa juste part de performances bizarres. Bien sûr, aucune concurrente n’est aussi horrible qu’Anne Widdecombe – comme le montre sa descente des escaliers dans sa Rumba, chorégraphiée sur le thème du Titanic.

André Previn sur Morecambe et Wise

Eric et Ernie forment un duo comique qui a transcendé les générations, avec leur esprit hilarant, leurs numéros musicaux charmants et leurs nombreux invités célèbres. Cependant, l’un des sketchs les plus hilarants impliquait quelqu’un avec une carrière extrêmement prestigieuse.

Le compositeur et musicien de renom André Previn (ou, comme les présentateurs l’appelaient, Mr Preview) est venu au spectacle en 1971 pour diriger le Concerto pour piano d’Edvard Grieg. Malheureusement pour lui, Eric Morecambe a eu le gros solo sur les touches, et bien des choses finissent par mal tourner. Cependant, il ne fait aucun doute qu’Eric jouait toutes les BONNES notes.

Huw Edwards ne réalisant pas que la caméra tournait

Tout ne se passe pas toujours comme prévu sur BBC News, et des erreurs techniques sont bien sûr à prévoir. Nous avons eu des présentateurs qui n’étaient pas à leur place lorsque les caméras ont commencé à tourner, des lumières qui ne s’allumaient pas et des gens qui s’affairaient frénétiquement à l’arrière-plan.

L’une des erreurs les plus mémorables est arrivée au toujours aussi professionnel Huw Edwards, qui pendant un total de deux minutes et 17 secondes n’a pas réalisé qu’il était en direct sur les ondes de millions de personnes. L’équipe de rédaction a continué d’essayer de l’inciter en jouant le thème de l’actualité encore et encore, mais il semble que son écouteur devait être à court de piles ce jour-là.

Ce ne sont là que quelques-uns de mes choix les plus drôles au fil des ans. Mais quels sont vos moments préférés ? Informez l’équipe Tech Advisor sur Twitter.

Ce que je regarde cette semaine

Conformément au thème de la BBC, ce week-end, je vais rattraper le dernier épisode de Frozen Planet II – la dernière magnifique série documentaire de David Attenborough, sur la nature et la faune dans les parties les plus froides de la Terre.

Avec une partition de Hans Zimmer et une cinématographie de pointe, cela vous laissera sans voix. Cependant, soyez prévenu : David n’enrobe rien. Il y a des moments déchirants impliquant des bébés animaux très mignons qui ont laissé cet écrivain dans des flots de larmes.

Néanmoins, il souligne une fois de plus l’importance du changement climatique et se situe au-dessus de tout autre programme de ce genre. Vous pouvez maintenant voir tout Frozen Planet II sur BBC iPlayer, et les lecteurs en dehors du Royaume-Uni peuvent lire comment regarder iPlayer depuis l’étranger.