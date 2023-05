«Censure»: un éditeur américain poursuit les restrictions sur les livres en Floride

Giorgio VIERA / AFP via Getty Images

Un éditeur de livres aux États-Unis et un groupe d’écrivains poursuivent l’État de Floride.

Ils accusent l’État de censure pour avoir retiré dix livres sur la race et le genre des bibliothèques.

Le procès est le dernier défi à une série de lois conservatrices dirigées par le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Un groupe d’écrivains et un éditeur de livres aux États-Unis ont poursuivi un district scolaire du sud de l’État de Floride pour avoir tenté de restreindre la disponibilité de livres sur la race et l’identité LGBTQIA+ dans les bibliothèques.

Le groupe, PEN America, et l’éditeur Penguin Random House ont annoncé le procès mercredi, alléguant que le district scolaire du comté d’Escambia et son conseil scolaire avaient violé le premier amendement de la Constitution américaine en supprimant 10 livres sur la race et le sexe.

« Dans le comté d’Escambia, les censeurs d’État volent des livres dans une tentative délibérée de supprimer diverses voix », a déclaré Suzanne Nossel, PDG de PEN America, dans un communiqué. « Dans une nation fondée sur la liberté d’expression, cela ne peut pas tenir. »

Le procès est le dernier défi à une série de lois conservatrices dirigées par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dont certaines ont ciblé les homosexuels et les transgenres ainsi que des perspectives critiques sur la race aux États-Unis.

DeSantis, qui devrait défier l’ancien président Donald Trump pour la nomination présidentielle américaine républicaine de 2024, a cherché à renforcer ses références de droite parmi les électeurs conservateurs.

?? PEN America intente une action en justice contre le district scolaire de Floride pour interdiction inconstitutionnelle de livres Poursuite rejointe par @pingouinrandomles parents et les auteurs affirment que le conseil scolaire du comté d’Escambia supprime ou restreint illégalement l’accès aux livres sur la race, le racisme et les identités LGBTQ. pic.twitter.com/9FFps68Gd6 – PEN Amérique (@PENamerica) 17 mai 2023

Mercredi, DeSantis a signé des lois interdisant les soins affirmant le genre pour les jeunes transgenres, restreignant l’utilisation de pronoms neutres dans les écoles et obligeant les jeunes transgenres à utiliser les toilettes en fonction du sexe qui leur a été attribué à la naissance.

Le gouverneur a également défendu des lois restreignant l’accès aux livres sur des sujets tels que les droits LGBTQIA + et l’histoire des Noirs, se positionnant comme un croisé contre le « réveil », un terme utilisé avec dédain par certains républicains pour décrire les questions de race, de sexe et de sexualité.

LIRE | Le président ougandais Yoweri Museveni exhorte les députés à « reconsidérer » le projet de loi anti-gay

Les campagnes visant à restreindre l’accès aux livres traitant de ce sujet sont devenues de plus en plus courantes dans les États dirigés par les républicains à travers le pays, et les groupes de bibliothèques affirment que 2022 a vu un nombre record d’efforts pour interdire les livres.

Les politiciens démocrates ont cherché à capitaliser sur ces efforts en décrivant les républicains comme des extrémistes cherchant à restreindre les idées et les modes de vie avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

Le président démocrate Joe Biden a déclaré dans la vidéo d’avril qui a lancé sa campagne de réélection de 2024 :

Dans tout le pays, les extrémistes de MAGA font la queue pour s’attaquer à ces libertés fondamentales, réduisant la sécurité sociale que vous avez payée toute votre vie, tout en réduisant les impôts des très riches, en dictant les décisions de santé que les femmes peuvent prendre, en interdisant les livres et en disant aux gens qui ils peut aimer.

L’acronyme MAGA fait référence au mouvement « Make America Great Again » (MAGA) de Trump.

Un sondage CBS de février 2022 a révélé que plus de 80% des personnes interrogées ne sont pas d’accord avec les efforts visant à limiter l’accès aux livres qui abordent l’histoire des États-Unis d’un œil critique et discutent des questions sensibles de race.

Le procès en Floride déclare qu’un professeur d’art s’est opposé aux livres et a demandé qu’ils soient retirés. Un comité de district créé pour évaluer la pertinence des livres de bibliothèque a recommandé qu’ils soient conservés, mais a été rejeté par le district, qui les a ensuite supprimés.

A LIRE AUSSI | La Floride interdit les traitements de genre pour les mineurs

La plainte légale allègue que, dans chaque décision prise par le comté d’Escambia pour retirer un livre, « le district scolaire s’est rangé du côté d’un challenger exprimant ouvertement des opinions discriminatoires ».

Non seulement ces suppressions violent donc les protections du premier amendement pour la liberté d’expression, mais elles contredisent également le quatorzième amendement, qui empêche la discrimination fondée sur la race, le sexe et l’orientation sexuelle, selon le procès.

« Les suppressions de livres ciblées que nous constatons dans le comté d’Escambia sont des tentatives manifestement inconstitutionnelles de faire taire et de stigmatiser », a déclaré Nadine Farid Johnson, directrice générale de PEN America Washington et Free Expression Programs, dans un communiqué de presse de mercredi.

« Le gouvernement ne devrait pas favoriser la censure par procuration, permettant à une personne de décider quelles idées sont interdites à tous. »