Censure, surveillance et profits: une bonne affaire pour Apple en Chine

GUIYANG, Chine – À la périphérie de cette ville d’une province pauvre et montagneuse du sud-ouest de la Chine, des hommes portant des casques de sécurité ont récemment mis la touche finale à un bâtiment blanc d’un quart de mile de long avec peu de fenêtres et un grand mur d’enceinte. Il y avait peu de signes de son objectif, à part les drapeaux d’Apple et de Chine volant côte à côte. À l’intérieur, Apple s’apprêtait à stocker les données personnelles de ses clients chinois sur des serveurs informatiques gérés par une entreprise publique chinoise. Tim Cook, directeur général d’Apple, a dit que les données sont en sécurité. Mais au centre de données de Guiyang, dont Apple espérait qu’il serait achevé le mois prochain, et un autre dans la région de la Mongolie intérieure, Apple a en grande partie cédé le contrôle au gouvernement chinois. Les employés de l’État chinois gèrent physiquement les ordinateurs. Apple a abandonné la technologie de cryptage utilisée ailleurs après que la Chine ne l’ait pas permis. Et les clés numériques qui déverrouillent les informations sur ces ordinateurs sont stockées dans les centres de données qu’elles sont censées sécuriser.

Des documents Apple internes examinés par le New York Times, des entretiens avec 17 employés actuels et anciens d’Apple et quatre experts en sécurité, et de nouveaux documents déposés dans une affaire judiciaire aux États-Unis la semaine dernière fournissent un aperçu rare des compromis que M. Cook a fait. affaires en Chine. Ils offrent un aperçu approfondi – dont de nombreux aspects n’ont jamais été signalés auparavant – sur la façon dont Apple a cédé aux demandes croissantes des autorités chinoises. Il y a deux décennies, en tant que chef des opérations d’Apple, M. Cook a dirigé l’entrée de l’entreprise en Chine, une initiative qui a contribué à faire d’Apple l’entreprise la plus précieuse au monde et à faire de lui l’héritier apparent de Steve Jobs. Apple assemble désormais la quasi-totalité de ses produits et réalise un cinquième de son chiffre d’affaires en Chine. Mais tout comme M. Cook a compris comment faire fonctionner la Chine pour Apple, la Chine fait travailler Apple pour le gouvernement chinois. M. Cook parle souvent de l’engagement d’Apple à libertés civiles et intimité. Mais pour rester du bon côté des régulateurs chinois, son entreprise a mis en péril les données de ses clients chinois et a aidé à la censure gouvernementale dans la version chinoise de son App Store. Après que les employés chinois se sont plaints, il a même laissé tomber le slogan «Conçu par Apple en Californie» à l’arrière des iPhones.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, augmente ses demandes envers les entreprises occidentales, et M. Cook a résisté à ces demandes à plusieurs reprises. Mais il a finalement approuvé les plans de stockage des données des clients sur des serveurs chinois et de censure agressive des applications, selon des entretiens avec des employés actuels et anciens d’Apple.

«Apple est devenu un rouage dans la machine de censure qui présente une version d’Internet contrôlée par le gouvernement», a déclaré Nicholas Bequelin, directeur Asie d’Amnesty International, le groupe de défense des droits humains. « Si vous regardez le comportement du gouvernement chinois, vous ne voyez aucune résistance de la part d’Apple – aucune histoire de défense des principes auxquels Apple prétend être si attaché. » Alors que les administrations Trump et Biden ont adopté une ligne plus dure à l’égard de la Chine, la fréquentation par Apple du gouvernement chinois montre une déconnexion entre les politiciens de Washington et l’entreprise la plus riche d’Amérique. M. Cook a participé à une offensive de charme en Chine, effectuant de fréquentes visites d’homme d’État et rencontrant de hauts dirigeants. Lors d’un voyage en 2019, il visité la Cité Interdite, a rencontré une start-up et posté sur le voyage sur la plateforme sociale chinoise Weibo. Dans les coulisses, Apple a construit une bureaucratie qui est devenue un outil puissant dans la vaste opération de censure en Chine. Il censure de manière proactive son App Store chinois, s’appuyant sur des logiciels et des employés pour signaler et bloquer les applications qui, selon les responsables d’Apple, pourraient aller à l’encontre des responsables chinois, selon des entretiens et des documents judiciaires. Une analyse du Times a révélé que des dizaines de milliers d’applications ont disparu de l’App Store chinois d’Apple au cours des dernières années, plus qu’on ne le savait auparavant, y compris des organes de presse étrangers, des services de rencontres gay et des applications de messagerie cryptées. Il a également bloqué des outils pour organiser des manifestations en faveur de la démocratie et contourner les restrictions sur Internet, ainsi que des applications sur le Dalaï Lama.