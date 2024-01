Censure sur les divertissements à bord : qui décide de ce que vous regardez ?

Peu d’événements suscitent autant d’anticipation et d’excitation que de feuilleter le catalogue de films à bord de votre vol. Vous recherchez des nouveautés, vos rediffusions préférées ou une série dans laquelle vous n’êtes pas encore plongé. Mais que se passe-t-il lorsque ce que vous regardez ne correspond pas exactement à ce que vous attendez ?







Les scènes supprimées et les originaux édités sont peut-être ce à quoi vous vous attendez, mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces films sont montés ? Qui décide de ce que vous faites et de ce que vous ne regardez pas, et quelle est la pertinence de cette décision ? Pourquoi ce que vous regardez dans un avion devrait-il être différent de ce que vous regardez au cinéma ?





Qui choisit ce que vous regardez ?

Lorsqu’il s’agit de savoir qui choisit ce que vous regardez sur votre vol, la réponse simple est votre compagnie aérienne. C’est leur marque, et ils montreront ce qu’ils veulent, en tenant compte de leur clientèle. Ils veilleront particulièrement à ce que les films et les émissions de télévision n’offensent pas leurs clients lors de la sélection de certains des contenus les plus récents et les plus appréciés.

La plupart des compagnies aériennes travaillent avec des sociétés de contenu spécialisées ou des partenaires d’édition lorsqu’il s’agit d’organiser des divertissements pour leurs systèmes IFE. Qu’il s’agisse de la censure de certaines scènes, voire de l’exclusion totale de certains films, ce sont ces sociétés qui veilleront au respect de la réglementation.

Cependant, dans le passé, certaines compagnies aériennes ont été contestées sur le contenu qu’elles diffusent. Lorsqu’on leur demandera pourquoi les scènes ont été montées d’une certaine manière, certains répondront qu’ils n’ont jamais eu le choix en la matière. Cela semble être un aveu étrange, mais il contient une part de vérité. Même si les compagnies aériennes ont le dernier mot sur ce qui est montré ou non, elles n’ont aucun pouvoir sur les subtilités.

Voici comment fonctionne le processus :

Lorsqu’un film sort, les compagnies aériennes ont la possibilité de montrer l’original ou de demander une licence éditée.

Si une modification est nécessaire, la compagnie aérienne enverra une demande à une société d’édition tierce qui prendra en compte les directives de contenu de la compagnie aérienne.

La société montera ensuite le film là où elle le jugera opportun et le restituera à la compagnie aérienne.

Si la compagnie aérienne est satisfaite du contenu, il sera affiché à bord. Sinon, ils peuvent choisir de supprimer le film de leur liste de choix.

Il existe des cas où les compagnies aériennes doivent se conformer aux exigences réglementaires spécifiques de certains pays. Cela peut signifier que certains films ou émissions de télévision (même des scènes ou des moments individuels) qu’il est parfaitement normal de diffuser sur un itinéraire doivent être censurés ou retirés d’un autre. Cela peut inclure du contenu qui offense les régimes politiques ou royaux, les religions ou d’autres sensibilités culturelles.

Pourquoi le divertissement doit-il être censuré ?

Comme vous pouvez le constater, les compagnies aériennes n’ont pas grand-chose à dire sur les scènes spécifiques des films individuels qui sont sélectionnées. La société d’édition interprète les directives et apporte les modifications nécessaires. Cependant, cela peut signifier que certains films reviennent avec des scènes essentielles supprimées en raison de leur(s) infraction(s) aux directives. Ceci, bien entendu, peut contrarier certains téléspectateurs, alors pourquoi censurer quoi que ce soit ?

La réponse est que les compagnies aériennes doivent satisfaire leurs clients. Les scènes coupées peuvent parfois avoir l’effet inverse, mais ils doivent être conscients de la réaction de leurs passagers.

Certains montages seront effectués pour les scènes qui compromettent la sécurité des passagers. Il pourrait s’agir de choses comme des accidents d’avion, qui inquiéteraient certains voyageurs nerveux. Cependant, d’autres cas incluent, sans s’y limiter :

Mauvaise langue.

Références et/ou activité sexuelles.

Nudité.

Violence.

Discrétion du téléspectateur et normalisation par rapport à la compagnie aérienne

Alors que certains spectateurs des divertissements à bord peuvent accepter quelques scènes coupées, d’autres pensent qu’un montage excessif des films propage des stéréotypes archaïques. Après tout, la suppression de certaines scènes n’est peut-être pas considérée comme une approche progressive.

Une autre préoccupation concerne les cinéastes, qui pourraient voir leur art manipulé d’une manière qu’ils n’avaient pas prévue. Les messages peuvent être faussés et leur réputation endommagée par ce qui peut être considéré comme un mauvais film en raison du montage. Certains studios proposeront leurs propres versions éditées aux compagnies aériennes dont le contenu explicite a été supprimé, leur donnant ainsi un certain niveau de contrôle sur le produit final.

Cependant, un défi encore plus important est de savoir précisément qui a raison de dire ce qui reste dans et hors d’un film. Nous avons tous des opinions différentes et venons d’horizons divers. En outre, ceux qui adhèrent à des religions et à des systèmes de croyances spécifiques peuvent avoir des points de vue divergents sur certains sujets. Mais les compagnies aériennes doivent faire un choix crucial : les téléspectateurs seront-ils plus ou moins offensés par l’inclusion de cette scène ?

Arguments en faveur de la censure

C’est un choix difficile à faire pour les compagnies aériennes. S’ils savent que leurs clients sont d’une conviction particulière, il est respectueux de prendre en considération leurs opinions. Les cultures diffèrent considérablement à travers le monde, c’est pourquoi la plupart des compagnies aériennes seront attentives à la culture d’une région pour éviter d’être offensée.

De même, les compagnies aériennes elles-mêmes peuvent avoir leur propre philosophie. Ils ne voudront pas promouvoir ouvertement des actions, des croyances ou des préoccupations en dehors de leurs intérêts en tant que marque, car cela pourrait leur faire perdre des habitudes à l’avenir et altérer leur image.

Lorsqu’elles établissent leurs lignes directrices, les compagnies aériennes doivent également respecter les lois et coutumes locales. Ils voudront également réfléchir aux types de voyageurs qu’ils accueilleront à certaines périodes de l’année, comme les enfants pendant les vacances d’été.

Pourtant, s’il existe de nombreux arguments en faveur de la censure, il en existe également de nombreux contre, et nombre d’entre eux se résument à ceci : les compagnies aériennes ont-elles le devoir de respecter les changements culturels ?

Discrétion spectateur

Comme pour n’importe quel film à l’extérieur d’un avion, la discrétion du spectateur est conseillée. Les classifications par âge servent à suggérer la pertinence des films, et elles sont généralement accompagnées d’avertissements sur ce que contient le film qui peut être pénible pour les téléspectateurs.

En continuant à regarder votre film dans l’avion, vous avez essentiellement donné votre consentement à voir toutes les scènes du film. Les compagnies aériennes ne verrouillent pas le contenu en fonction de l’âge du passager. Il appartient donc aux adultes accompagnants de s’assurer que les enfants regardent des divertissements adaptés à leur âge sur leur système IFE individuel.

Pensez-vous que la censure des divertissements à bord devrait changer ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.