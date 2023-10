Censuré ? Robert Kennedy Jr. n’arrêtera pas de parler.

Le discours a duré près de deux heures et, au milieu, je me suis demandé si Kennedy croyait qu’il devait faire cela parce que c’était le dernier discours qu’il prononcerait. Environ aux trois quarts du parcours, juste au moment où Kennedy expliquait comment l’Arabie Saoudite et le Brésil abandonnaient le dollar américain dans de nouveaux accords commerciaux contre leurs propres monnaies, une alarme s’est déclenchée dans la salle de bal de l’hôtel et une voix s’est fait entendre dans le haut-parleur. en disant à tout le monde de partir calmement, il y avait une urgence. Kennedy a déclaré à la foule qu’un assistant lui avait dit: « Il n’y a pas d’urgence qui nous affecte » et a essayé de plaisanter en disant que les pouvoirs en place essayaient de le faire taire – « Bien essayé » – mais ont ensuite continué à le faire. , volontairement inconscient des sirènes.

Tout cela pour dire que cet homme peut être plutôt épuisant. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une résidence universitaire en train de parler avec quelqu’un qui n’arrive pas à croire, vous ne savez pas comment Mumia Abu-Jamal a été piégé ou à propos du fluorure dans l’eau parce que vous avez été transformé en mouton par les seigneurs du monde des affaires qui contrôlent les médias et le gouvernement, eh bien, parler avec Kennedy, c’est comme ça.

Il libère un torrent de statistiques et d’informations sur la pandémie bien trop rapidement pour permettre une quelconque vérification des faits, relie de vastes conspirations de personnalités gouvernementales exécutant les ordres de leurs payeurs d’entreprise, affirme que les suppléments de vitamine D sont supérieurs au Covid. abattu, insiste sur le fait qu’il a tout prouvé (« Dites-moi une chose que je me suis trompé », dit-il) et n’arrive pas à croire à quel point on vous a nourri de mensonges sur la dissimulation impliquant le complot visant à tuer à la fois son père et son fils. oncle.

« Tout ce que vous dites est faux. Les preuves sont si volumineuses que vous ne le savez tout simplement pas et vous devez vraiment vous demander pourquoi », m’a-t-il dit lors de notre première conversation en avril. « Tout ce que vous faites, c’est répéter le récit qui est, bien entendu, soutenu par le New York Times. Vous vous promenez dans un état de sommeil en ce moment.

Comme le dit Kennedy, le message offensant qui lui a valu d’être expulsé d’Instagram en 2021 était quelque chose qui soulignait les liens entre l’Institut national de la santé et l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire chinois qui, selon certains, a concocté le Covid, ou du moins a permis pour échapper à ses limites. Il n’est pas sûr qu’il ait raison sur ce point : l’administration Biden avait précédemment signalé un tweet de Kennedy qui soulignait que la star du baseball Hank Aaron était décédée après avoir reçu le vaccin contre le Covid (Aaron avait 86 ans et est mort paisiblement dans son sommeil deux semaines après avoir reçu le vaccin). abattu ; le médecin légiste local a déclaré qu’il était décédé de « causes naturelles »). Et lorsque Kennedy a été retiré d’Instagram, la société a déclaré que c’était « pour avoir partagé à plusieurs reprises des affirmations démystifiées sur le coronavirus ou les vaccins ». Instagram a refusé de nommer des publications spécifiques, mais au cours de l’été 2020 de Covid, Kennedy a publié, pour ne citer que quelques exemples, que le CDC comptait secrètement les décès dus à la pneumonie et à la grippe comme des décès dus à Covid, ce qui était manifestement fauxet a fait une interview d’une heure avec l’acteur Alec Baldwin dans laquelle Kennedy a diffusé des informations inexactes sur les vaccins et a affirmé que le verrouillage causerait plus de décès que Covid.

Ce sentiment, qu’il n’a pas été correctement entendu et pris en compte, et que de soi-disant experts l’ont écarté, n’est pas nouveau pour Kennedy. En 2014, Kennedy a écrit un livre intitulé Thimérosal : Laissons la parole à la science, qui reprenait un argument avancé par Kennedy dans un article de 2005 co-publié dans les deux Salon et Pierre roulante qui prétendait que les vaccins infantiles provoquaient l’autisme. L’article était tellement truffé d’erreurs – notamment en surestimant considérablement la quantité de mercure dans les vaccins, en confondant l’éthylmercure avec le méthylmercure, en attribuant mal les citations et en se trompant sur les détails factuels de base – qu’il a reçu cinq corrections majeures dans les jours qui ont suivi sa publication et, en 2011, il a été entièrement rétracté. par Salonqui ne pouvait plus supporter la pièce.

Pour le livre, Kennedy m’a dit qu’il avait passé un an à lire la littérature sur PubMed, une base de données d’études médicales. « Et j’ai juste pensé : ‘Quand ce livre sera publié, il sera terminé, ils vont retirer ces trucs et tout le monde aura l’impression que nous avons fait une erreur et que nous devons réparer ça.’ Et au lieu de cela, ce n’était pas une ondulation. Le livre a été totalement censuré. Il a été révisé 12 fois par des personnes, qui ne l’avaient pas toutes lu », a-t-il déclaré, sans expliquer que cela était dû au fait qu’aucune copie préalable à la publication n’avait été mise à disposition par son éditeur, Skyhorse. (Pour ce que ça vaut, les critiques ultérieures n’ont pas été plus clémentes ; Magazine du Tempse a déclaré que Kennedy avait « tort – complètement tort, tellement faux qu’il est même difficile de savoir quelle est la plus grande partie de cette erreur. »)

Les critiques n’ont pas ralenti sa portée ; Kennedy a publié six livres au cours des huit années qui ont suivi Thimérosal a été libéré, y compris la défense de son cousin, Michael Skakel, qui a été reconnu coupable du meurtre en 1975 de son voisin de Greenwich, Connecticut. (Kennedy désigne deux adolescents de couleur du Bronx comme les vrais tueurs, affirmant qu’ils étaient « obsédés » par les « beaux cheveux blonds » du voisin, et défiant les hommes de le poursuivre en justice s’ils avaient tort ; ils disent qu’ils n’ont pas l’argent. pour monter une action en justice. Skakel a été libéré en 2013 lorsqu’un juge a statué que son avocat n’avait pas fourni une défense adéquate. En 2016, la Cour suprême de l’État a rétabli sa condamnation, puis a de nouveau annulé sa condamnation en 2018.) Beaucoup plus récemment et de manière plus sensationnelle. , il a publié Le vrai Anthony Faucique même un critique sympathique du parti conservateur Revue de livres Claremont jugé si erroné sur ses faits et contradictoire dans ses affirmations quant à être totalement sans mériteun livre qui « sera de très peu d’utilité pour les futurs historiens, sauf comme exemple de la tension de paranoïa extrême qui est une partie indéracinable, mais non admirable, de la nature humaine en réponse aux crises ».