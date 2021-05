« Censure flagrante »: un avocat dit que l’histoire de la compétition avec des athlètes transgenres a été modifiée après « le contrecoup de la foule réveillée »

Chelsea Mitchell était une athlète universitaire exceptionnelle qui a déclaré qu’elle avait raté une série d’honneurs après que les filles transgenres aient été autorisées à concourir dans les sports féminins à la suite d’une décision de la Connecticut Interscholastic Athletic Conference (CIAC).

Devenant plus tard l’une des trois athlètes féminines à intenter une action en justice pour tenter d’annuler la politique au début de l’année dernière, la chronique de Mitchell, écrite pour USA Today, aurait été modifiée à son insu pour utiliser le terme « homme » au lieu de transgenre. , avec une note de l’éditeur exprimant « regrette qu’un langage blessant ait été utilisé. »

Alliance Defending Freedom, le groupe juridique à but non lucratif qui représente Mitchell, a publié l’intégralité de l’article d’opinion original, et son avocate, Christiana Holcomb, a condamné les changements comme étant motivés par « réaction de la foule réveillée. »

« USA Today a violé ses principes pour apaiser la foule », elle bouillonnait sur les réseaux sociaux. « Cette censure flagrante viole la confiance que nous accordons aux médias pour être d’honnêtes courtiers du débat public.

« Titre IX [legislation] est vraiment clair que la raison pour laquelle nous avons le sport féminin comme catégorie distincte est de protéger l’égalité des chances athlétiques pour les athlètes féminines comme Chelsea.

« Nous voulons que la politique soit corrigée afin qu’aucune autre jeune femme de l’État du Connecticut n’ait à subir cette injustice. »

La question qui fait rage continue d’être extrêmement controversée aux États-Unis, où les tentatives visant à interdire aux athlètes transgenres de participer à des sports féminins ont fait l’objet de votes très contestés, de demandes reconventionnelles pour les renverser et d’arguments politiques émouvants des deux côtés.

Mitchell travaille au niveau collégial depuis l’obtention de son diplôme. « J’ai perdu quatre titres de champion d’État féminin, deux récompenses entièrement en Nouvelle-Angleterre et d’innombrables autres opportunités et places sur le podium au profit de coureurs biologiquement masculins », elle a dit à Fox News.

« C’est un gros problème. Personnellement, j’ai beaucoup perdu, mais il y a eu d’innombrables autres filles qui ont également perdu des championnats d’État. Je crois qu’il y a eu 15 championnats d’État que les deux hommes biologiques ont pris à des femmes biologiques.

«Et il y avait plus de 85 filles qui ont raté des occasions de se qualifier pour les médailles et de se qualifier pour les finales. Et il n’y a donc pas que moi : les filles de tout l’État ont été touchées par cette politique. »

Un tribunal fédéral a rejeté l’affaire pour empêcher les athlètes transgenres de concourir le mois dernier, mais Holcomb dit que le combat se poursuivra, avec équité « mais pas ce qui se passe dans l’état du Connecticut en ce moment » et « mâles biologiques ayant dominé la catégorie filles ».

« Le tribunal de district a toujours refusé d’examiner le bien-fondé de l’argument et de reconnaître que les filles ont subi des pertes importantes », dit-elle, discutant d’un avis d’appel qui a été lancé cette semaine.

« Le tribunal a complètement rejeté leurs opportunités et réalisations perdues et nous voulons donc qu’il y soit remédié. »