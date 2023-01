Censeurs secrets – Shaw Local

Il y a quelque temps, j’ai remarqué que la quantité de lettres à l’éditeur était réduite à seulement quelques-unes sur un ou deux jours par semaine. Dans le même temps, des articles d’opinion de plus en plus longs apparaissaient par des écrivains internes. Je vois aussi que le journal a réduit les lettres à l’éditeur de 350 mots à 250 mots. La censure ouverte rend les gens dubitatifs quant aux motifs. La censure secrète en faisant moins d’espace et d’opportunités pour les gens de s’exprimer est tout aussi suspecte.

Il y a moins de 200 mots dans cette lettre. Des déclarations concises peuvent être écrites, mais dans les 250 mots, très peu de contexte ou de clarification de soutien peuvent être partagés. Pourquoi les éditeurs sont-ils si avares d’espace dans un journal qui manque régulièrement de contenu ?

Il serait intéressant de fournir aux lecteurs une explication écrite et diligente des raisons pour lesquelles un journal choisirait de limiter ses lettres à 250 mots ou moins. Vont-ils expliquer leur motivation, ou en 250 mots ou moins simplement indiquer les facteurs de coût ?

J’allais répéter le premier paragraphe juste pour démontrer le petit espace occupé par 250 mots, mais j’aurais dépassé la limite de 250 mots.

Rick Dime

Richmond

Note de l’éditeur: Le Northwest Herald publie des lettres qu’il reçoit qui suivent notre politique, qui stipule : Nous accueillons les lettres sur des questions publiques, particulièrement d’intérêt pour les lecteurs locaux. Les lettres doivent inclure le nom complet de l’auteur, l’adresse du domicile, y compris la ville natale, et les numéros de téléphone de jour et de soir. Nous limitons les lettres à 250 mots et une lettre publiée toutes les trois semaines. Toutes les lettres sont sujettes à modification pour la longueur, la clarté et le contenu à la seule discrétion de l’éditeur.

Pendant la saison électorale de 2022, il y a quelques mois à peine, nous avons reçu plus de 100 lettres et certains jours, nous avons publié jusqu’à trois pages de lettres. Nous serions heureux d’avoir encore plus de lettres.

Pendant ce temps, limiter les lettres à 250 mots permet de s’assurer qu’un point est fait succinctement, tout comme nos rédacteurs demandent à nos journalistes d’écrire chaque jour.

(C’est environ 135 mots.)