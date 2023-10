L’animateur des Jeunes Turcs, Cenk Uygur, a réprimandé l’animateur du podcast Tim Pool lorsque celui-ci l’a interrogé sur les meurtres cités par le mouvement Black Lives Matter.

Les Ouïgours ont déclaré leur intention de défier le président Joe Biden pour l’investiture démocrate à la présidence le 11 octobre, bien que experts ont souligné qu’il n’était pas éligible pour servir. L’écrivaine et gourou du développement personnel Marianne Williamson et le représentant démocrate Dean Phillips du Minnesota défient également Biden pour la nomination. (EN RELATION : Le nouveau candidat démocrate à la présidentielle pense que la bestialité devrait être légale (mais seulement si l’animal l’apprécie))

MONTRE:

« ENFIN QUELQU’UN DÉFEND LES BLANCS EN TUANT DES NOIRS » Cenk Uygur dénature complètement Tim Pool et son public en demandant simplement des faits sur les affaires Ahmaud Arbery et George Floyd. pic.twitter.com/UBSt5nrQ9Y – Mythinformed (@MythinformedMKE) 27 octobre 2023

Les Ouïgours ont affirmé que les conservateurs avaient excusé les meurtres d’Ahmaud Arbury, George Floyd et Trayvon Martin lors d’un discours dans lequel il dépeint les conservateurs comme des gens qui pensaient qu’Arbury, Floyd et Martin « l’avaient prévu ». Pool a précédemment expliqué que des raisons autres que le racisme pouvaient expliquer un meurtre et a noté que les procureurs ne contestaient pas qu’Arbury était un suspect dans des cambriolages criminels.

« Je comprends si les conservateurs… ont fait cela, et donc vous êtes frustrés que personne n’entende, mais je ne le fais pas », a déclaré Pool.

“L’affaire Ahmaud Arbury et l’affaire George Floyd, vous prenez les cas les plus extrêmes avec le racisme le plus évident avec les meurtres les plus évidents, et vous essayez de les nuancer”, a répondu Uygur.

Un ancien procureur du comté de Hennepin a affirmé dans une déposition sous serment qu’une autopsie n’avait trouvé aucune preuve que Floyd avait été assassiné, a déclaré Tucker Carlson lors de l’épisode du 20 octobre de Tucker sur X.

« Cela attire un énorme public de droite parce qu’ils veulent que quelqu’un excuse la mort d’Ahmaud Arbury et de George Floyd », a affirmé les Ouïgours. « Et quand vous semblez l’excuser avec votre nuance, alors ils répondent : « Oui ! Finalement, quelqu’un défend les Blancs qui tuent les Noirs !’ Allez, ne me dites pas qu’il n’y a personne dans votre public qui pense ça.

