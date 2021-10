Cenk Uygur dit qu’il mettra fin à Joe Rogan et Internet veut vraiment que le combat des célébrités se produise – RT USA News

L’animateur progressiste du programme Jeunes Turcs, Cenk Uygur, était à la mode sur Twitter vendredi après avoir affirmé qu’il mettrait fin à la star du podcasting et spécialiste des arts martiaux mixtes Joe Rogan si le couple se battait.

Uygur a souvent attaqué Rogan pour les opinions libertaires exprimées sur son podcast Joe Rogan Experience, qui est actuellement la deuxième émission la plus regardée sur Spotify, ne perdant la première place que fin septembre. Ces points de vue incluent l’opposition à la vaccination obligatoire et les craintes que le gouvernement américain puisse utiliser Covid-19 comme prétexte pour restreindre les libertés des personnes.





Aussi sur rt.com

Au moins, Joe Rogan est «gelé»: un expert progressiste trouve À L’ENVERS dans une tempête meurtrière au Texas







Le commentaire controversé est intervenu lors de l’échange d’insultes en ligne habituel de l’animateur des Jeunes Turcs avec les fans de Rogan, qui étaient irrités par ses critiques à l’encontre du podcasteur, comédien et commentateur de l’UFC.

À un moment donné, il a écrit qu’il pensait que « perdant » Rogan, qui préfère lui-même rester à l’écart des querelles sur Internet, était « un grand garçon qui pouvait se débrouiller tout seul. S’il n’aime pas ma liberté d’expression, il peut en former une paire et se défendre.

Cela a incité l’un des commentateurs à parier 1 000 $ qu’Uygur n’aurait pas le courage de répéter cette insulte s’il était face à face avec le podcasteur.

Dans sa jeunesse, Rogan a connu une carrière réussie en taekwondo, remportant le championnat US Open des poids légers, ainsi que plusieurs titres au niveau de l’État. Il a également pratiqué le karaté et a obtenu une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Bien qu’il se soit retiré de la compétition à 21 ans en raison de maux de tête et de craintes de blessures graves, il a continué à s’entraîner et à ce jour, il met beaucoup d’efforts pour rester en forme.

Mais ces faits ne semblaient pas trop embarrasser les Ouïgours, car il accepta rapidement l’accord, affirmant que ce serait le « 1 000 $ le plus facile que j’aie jamais fait. »



«Je suis beaucoup plus grand que Joe et j’ai combattu toute ma vie. Je le finirais, « l’hôte a insisté.

Cependant, il a exprimé des doutes sur le fait que Rogan allait réellement l’agresser physiquement, car les adultes ne résolvent pas leurs différends de cette façon.

Accord. 1 000 $ le plus facile que j’aie jamais fait. Tu penses qu’il va m’agresser ? Bien sûr, peu importe. C’est incroyablement stupide. Mais ne fonctionnerait pas non plus. Je suis beaucoup plus grand que Joe et j’ai combattu toute ma vie. Je le finirais. Mais les adultes ne font pas ça. Je vous enverrai la boîte postale à laquelle envoyer le chèque plus tard. https://t.co/vB2FeGgiKr – Cenk Uygur (@cenkuygur) 30 septembre 2021

La déclaration audacieuse a envoyé Twitter dans une frénésie car de nombreux utilisateurs ont avoué qu’il s’agissait d’un combat de célébrités qu’ils seraient heureux de voir. Certains ont fait appel au patron de l’UFC, Dana White, pour que cela se produise.

Je ne vais pas deviner qui gagnerait – mais je ferais un don de 100 $ pour assister à un débat/un combat organisé. Vous débattez d’abord d’un point. Puis un tour dans le ring. Puis un autre point de débat. Puis un autre tour dans le ring. ((Je pense sérieusement que ce concept serait un spectacle extrêmement divertissant.)) – aller de l’avant (@hopeful10_6) 30 septembre 2021

Rogan a 54 ans et mesurerait 1,72 mètre (5,6 pieds). Uygur a trois ans de moins, un peu plus grand et semble avoir un avantage de poids sur son adversaire potentiel. Cependant, presque aucun des commentateurs n’a estimé que cela suffisait à compenser l’écart de compétences entre les deux hommes.

Certains utilisateurs ont partagé des extraits des combats et des routines d’entraînement intenses de Rogan, tout en faisant remarquer à Uygur qu’il finirait par être « embarrassé » si cela devenait physique entre les deux.

« Je suis beaucoup plus grand que Joe » Mec, tu mesure 1 pouce de plus et ton cardio est probablement un chien prendre un de ces coups de pied dans les jambes ? pic.twitter.com/Teva4TKUTa – Rue Glock (@rpmclaughlin13) 1er octobre 2021

Dans un combat avec Rogan, vous perdez 10 fois sur 10. – Stinkus Linkus (@LynJr1) 30 septembre 2021

Le Buffalo pense pouvoir se battre . Arrête @cenkuygur. @joerogan vous embarrasserait plus que cette course ratée que vous avez faite au Congrès. – Mike Pierce (@MikePierce170) 30 septembre 2021

Même les fans du programme Jeunes Turcs ont convenu que Uygur n’avait aucune chance contre Rogan sur le ring.

Cenk, je t’aime, mais à moins que tu n’aies un entraînement que personne ne connaît, il te détruirait. Vous voulez que tout le monde reconnaisse son expertise dans les discussions sur les politiques, mais vous n’appliquez pas cela à cela ? Rogan est formé par Carlson Gracie, assez dit pour ceux qui savent vraiment savoir. – Anthony Gugino (@AnthonyGugino1) 30 septembre 2021

Je suis un grand fan de Cenk, mais cela semble super immature. – Shane King (@ShaneKingCoder) 30 septembre 2021

Beaucoup, bien sûr, doutaient de la volonté d’Uygur d’échanger des coups avec Rogan, suggérant que les commentaires n’étaient qu’un « essai desesperé » pour attirer l’attention du podcasteur populaire.

Cenk est tellement désespéré pour que Rogan prononce même son nom afin qu’il puisse essayer de chevaucher ses queues de manteau, c’est pathétique à regarder! – RationalGrandpa (@RationalGranpa) 1er octobre 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !