Le fondateur du réseau d’information The Young Turks, Cenk Uygur, a été accusé de «gaslighting» après s’être disputé avec le commentateur Jimmy Dore sur l’idée de faire pression sur les démocrates progressistes pour qu’ils forcent un vote à la Chambre pour Medicare for All.

La semaine dernière, Dore a fait sensation sur les réseaux sociaux après que lui et Justin Jackson de la NFL aient exhorté la députée Alexandria Ocasio-Cortez à rejeter la candidature de Nancy Pelosi à la présidence afin de forcer le vote sur le programme de soins de santé universel « Medicare for All ». À partir de là, la discussion autour du plan dans la gauche américaine ne fit que s’échauffer.

Aussi sur rt.com Alexandria Ocasio-Cortez dit que les démocrates devraient abandonner Pelosi en tant que chef, juste après l’avoir défendue contre la gauche

Dimanche, Uygur a engagé son ancien collègue Dore sur Twitter, attaquant sa proposition qui était à ce moment-là concise dans le hashtag #ForceTheVote sur Twitter.

« [Jimmy Dore] ses sentiments lui font tellement mal qu’il se bat sauvagement contre tous les autres progressistes, » Ouïgour tweeté, accusant le comédien d’être trop concentré sur la pureté de ses prétendus alliés idéologiques.

Plus particulièrement, Uygur a tenté de réprimander la «À moitié cuit» Le plan #ForceTheVote, en affirmant à plusieurs reprises que défier le haut démocrate Pelosi ne ferait que conduire le leader républicain Kevin McCarthy à prendre la présidence.

«Si vous voulez défier Pelosi, vous devez faire vos devoirs et déterminer à l’avance qui pourrait se présenter contre elle au caucus, n’attendez pas que le choix soit entre elle et [McCarthy], « Uygur a tweeté, ajoutant, «C’est ce que certains d’entre nous ont fait il y a un mois. Certains d’entre nous ont choisi d’être colérique et enfantin à la place.

Si vous voulez défier Pelosi, vous devez faire vos devoirs et déterminer à l’avance qui pourrait se présenter contre elle dans le caucus, n’attendez pas que le choix soit entre elle et @GOPLeader. C’est ce que certains d’entre nous ont fait il y a un mois. Certains d’entre nous ont plutôt choisi d’être colérique et enfantin. – Cenk Uygur (@cenkuygur) 20 décembre 2020

Cela semble être un résultat très improbable, car le président de la Chambre est élu à la majorité absolue du total des votes exprimés pour l’un des candidats. Ainsi, les républicains étant la faction minoritaire en 2021, McCarthy aurait besoin d’un bon nombre de partisans démocrates pour devenir président.

Vous ne pouvez pas remettre le poste de président au GOP parce que si vous vérifiez les règles de la maison, vous ne le feriez pas, à moins que vous ayez de vrais démocrates votant pour un républicain. https://t.co/fUlXVDAtAq pic.twitter.com/vxTAfarnaQ – Esha (@eshaLegal) 20 décembre 2020

L’argument d’Uygur était largement considéré comme un argument de mauvaise foi, Dore lui-même l’appelant un « menteur » et suggérant que l’ex-républicain était payé pour «Gaslight» la gauche.

Désolé mais @cenkuygur trompe à nouveau son public. Si Pelosi n’obtient pas assez de votes, il n’est pas «remis à la @GOP». Ce n’est pas du tout comme ça que ça marche. Il allume tout le monde maintenant et fait de l’ingérence pour le parti démocrate. Ne craquez pas! #ForceTheVote https://t.co/ggwQxjSyRg – Jimmy Dore (@jimmy_dore) 20 décembre 2020

Et votre mensonge sur @GOP prendre la présidence, ce n’est pas comme ça que ça marche, combien de dollars êtes-vous payé pour essayer d’arrêter ça? – Jimmy Dore (@jimmy_dore) 21 décembre 2020

Le différend entre les deux personnalités éminentes des médias indépendants a attiré de nombreux autres commentateurs de gauche, qui ont atterri des deux côtés de l’argument.

Les hôtes Ryan Knight et Nico House étaient d’accord avec Dore, se joignant à lui pour accuser Uygur d’être un acteur de mauvaise foi.

Pourquoi @cenkuygur continuez à pousser ce mensonge? Le Président ne peut pas être républicain. Les démocrates contrôlent la Chambre. #ForceTheVote https://t.co/Ix7v5Q1NOh – Ryan Knight 🌹 (@ProudSocialist) 21 décembre 2020

Traduction: «Progressistes au congrès, vous faites un gâchis en étant totalement incohérent et irréprochable et vous savez que l’argent de l’entreprise que je prends m’oblige à vous défendre quoi qu’il arrive. Alors s’il te plaît, rassemblez-vous, vous me faites mal paraître. Clignote deux fois si Poutine » #forcethevote – Joe Biden déteste les Noirs (@nikoCSFB) 21 décembre 2020

L’ancien candidat défenseur public de New York, Nomiki Konst, a critiqué le mouvement #ForceTheVote d’un point de vue identitaire, qualifiant par moquerie Dore de « Riche mec blanc, » soutenu par un public «87% d’hommes de moins de 45 ans.»

Pourquoi les mecs blancs riches sont-ils soutenus par un public à 87% d’hommes de moins de 45 ans dictant notre discours politique de gauche ?????? – Nomiki Konst (@NomikiKonst) 21 décembre 2020

L’ancienne espoir présidentielle Marianne Williamson, cependant, a cherché l’unité, appelant tous les progressistes impliqués à « cesser les combats. »

Jimmy! Ana! Cenk! Emma! Nomiki! Cesser les combats! Retrouvez-moi dans la cuisine pour du lait et des biscuits MAINTENANT !!!! – Marianne Williamson (@marwilliamson) 21 décembre 2020

Curieusement, le TYT d’Uygur a organisé un sondage demandant aux téléspectateurs du réseau si les progressistes du Congrès devaient refuser leur vote pour Pelosi à moins qu’elle ne garantisse un vote par étage de Medicare for All. L’écrasante majorité de 85% des personnes interrogées ont voté « Oui, » va à l’encontre de la position du fondateur du réseau.

GRAND MERCI à @cenkuygur & @AnaKasparian pour couvrir #ForceTheVote & laisser leur public peser !! Ils soutiennent sans réserve l’idée d’élus progressistes qui retiennent leur vote pour Pelosi jusqu’à ce qu’elle accepte un vote au sol pour #MedicareForAll pic.twitter.com/in9PlesEHu – Jimmy Dore (@jimmy_dore) 20 décembre 2020

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!