Cenk Uygur appelle Joe Rogan – l’expert de l’UFC et podcasteur de renommée mondiale peut-il se battre dans un combat ?

Accord. 1 000 $ le plus facile que j’aie jamais fait. Tu penses qu’il va m’agresser ? Bien sûr, peu importe. C’est incroyablement stupide. Mais ne fonctionnerait pas non plus. Je suis beaucoup plus grand que Joe et j’ai combattu toute ma vie. Je le finirais. Mais les adultes ne font pas ça. Je vous enverrai la boîte postale à laquelle envoyer le chèque plus tard. https://t.co/vB2FeGgiKr

– Cenk Uygur (@cenkuygur) 30 septembre 2021