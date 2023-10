Cenk Uygur affirme qu’il est capable de se présenter à la présidence. Les experts et la Constitution disent qu’il ne peut pas devenir président

Le commentateur progressiste turco-américain Cenk Uygur a annoncé sa candidature à la présidence le 11 octobre, selon Semafor. Ouïgour, un citoyen naturalisé qui a quitté la Turquie pour émigrer aux États-Unis à l’âge de huit ans, affirme qu’il peut se présenter à la présidence même s’il n’est pas un «citoyen de naissance» comme l’exige la Constitution américaine.

L’article 2, section 5 de la Constitution américaine se lit comme suit :

« Aucune personne, à l’exception d’un citoyen de naissance ou d’un citoyen des États-Unis, au moment de l’adoption de la présente Constitution, ne sera éligible au poste de président ; aucune personne ne sera non plus éligible à ce poste si elle n’a pas atteint l’âge de trente-cinq ans et n’a pas résidé pendant quatorze ans aux États-Unis.

Le Legal Information Institute, hébergé par l’Université Cornell, affirme que la définition d’un citoyen de naissance est une personne née citoyenne.

«Un citoyen de naissance fait référence à quelqu’un qui était un Citoyen américain à la naissanceet n’a pas eu besoin de passer par un naturalisation procéder plus tard dans la vie. Sous le 14e amendement Clause de naturalisation et affaire de la Cour suprême États-Unis c.Wong Kim Ark, 169 États-Unis. 649, toute personne née sur le sol américain et soumise à sa juridiction est un citoyen naturel, quelle que soit la citoyenneté de ses parents. Ce type de citoyenneté est appelé citoyenneté de droit de naissance. On peut être un citoyen tout en n’étant pas un citoyen de naissance si, par exemple, cette personne a acquis la citoyenneté par le biais d’un processus de naturalisation.

Ouïgour est né en Turquie et naturalisé comme un adulte. Les Ouïgours affirment que « la jurisprudence est claire » selon laquelle les citoyens naturalisés peuvent se présenter à la présidence.

« La jurisprudence est claire. Les citoyens naturalisés peuvent se présenter à la présidence : « Schneider est clair sur le fait que traiter différemment les citoyens de naissance et les citoyens naturalisés est contraire au Cinquième amendement. Interdire aux citoyens naturalisés d’être président ou vice-président est une forme de discrimination qui limite leurs options et les traite comme des citoyens de seconde zone' », a écrit Uygur sur X.

Il a dit Semafor que prouver qu’il pouvait se présenter à la présidence serait une affaire de « slam dunk » devant la Cour suprême. Le texte de Schneider contre Beck mentionne les citoyens nés, mais dit que la « seule différence établie par la Constitution » est la clause relative aux citoyens nés. (EN RELATION : Vidéos, images et publications de vérification des faits sur l’attaque du Hamas contre Israël en octobre)

«Nous partons du principe que les droits de citoyenneté de l’indigène et de la personne naturalisée sont de même dignité et sont coextensifs. La seule différence tirée par la Constitution jes que seul le citoyen « né » est éligible à la présidence. Art. II, § 1,», lit-on dans le texte de l’avis.

La Commission électorale fédérale dit qu’un citoyen naturalisé « n’est pas interdit par la Loi sur les campagnes électorales fédérales (la Loi) de devenir un « candidat » au sens de la Loi. Cependant, un citoyen naturalisé n’est pas éligible pour recevoir des fonds fédéraux de contrepartie en vertu du Loi présidentielle sur le compte de paiement de contrepartie primaire (le Matching Payment Act) » car ils ne sont pas des citoyens nés.

Même si les Ouïgours peuvent se présenter à la présidence, les experts en droit constitutionnel conviennent que les Ouïgours ne peuvent pas devenir président des États-Unis. David Bernsteinprofesseur de droit à l’Université George Mason, a déclaré à Check Your Fact «[v]Réponse très courte : non » lorsque Check Your Fact lui a demandé si les Ouïgours étaient éligibles pour devenir président.

« La réponse claire ici est que Cenk n’est pas éligible à la présidence des États-Unis parce qu’il est né en Turquie. » Clark Neily, le vice-président principal des études juridiques du Cato Institute, a déclaré à Check Your Fact dans un e-mail.

Jonathan Adlerprofesseur de droit à l’Université Case Western Reserve, a déclaré à Check Your Fact que « le texte de l’article II de la Constitution est clair ».

« Seuls les citoyens nés sont éligibles. Le Cinquième amendement ne change rien à cela, pas plus qu’une décision de la Cour suprême invalidant une loi », a déclaré Adler. (EN RELATION : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a tué aucun civil)

Josh Blackman, un professeur de droit constitutionnel au South Texas College of Law Houston, a fait écho aux autres.

« Pour être un citoyen de naissance, il faut être citoyen à la naissance. Le chemin le plus courant est qu’une personne soit née aux États-Unis. Il est également généralement admis qu’une personne née en dehors des États-Unis, d’un parent citoyen, est citoyenne à la naissance. Ce fut le cas du sénateur Ted Cruz. Mais en aucun cas une personne naturalisée plus tard dans sa vie ne peut être considérée comme un citoyen né », a déclaré Blackman.

Check Your Fact a contacté la campagne ouïgoure pour obtenir ses commentaires.