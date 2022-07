Briser Vlad

IL est facile de ressentir un désespoir paralysant devant les horreurs quotidiennes infligées au peuple ukrainien.

Cela a été particulièrement vrai la semaine dernière, avec la souffrance d’une nation qui a pris un nouveau visage avec Lisa Dmitrieva, la fillette de quatre ans tuée par les missiles de Vladimir Poutine et la mort en captivité du Britannique Paul Urey.

Celui qui remplace Boris Johnson au poste de Premier ministre ne doit pas faiblir jusqu’à ce que Poutine soit vaincu Crédit : Alamy

Mais au milieu du chagrin, il y a un autre récit qui offre de l’espoir.

En moins de cinq mois, Poutine a vu un tiers de la puissance de feu de son armée anéantie, grâce aux vaillants défenseurs de l’Ukraine.

Ses gains territoriaux ont été d’une maigreur humiliante, les troupes du président Zelensky étant de plus en plus convaincues que même ces pertes peuvent être récupérées.

Les sanctions étouffent lentement mais sûrement l’élan vital de l’économie paria russe, et les objectifs stratégiques plus larges de Poutine se sont retournés contre lui, la Finlande et la Norvège rejoignant une OTAN renforcée.

Malgré toutes les critiques de Boris Johnson, son solide soutien à l’Ukraine porte sans aucun doute des dividendes.

Celui qui le remplacera au poste de Premier ministre ne devra pas faiblir ni dévier du cap qu’il s’est fixé, jusqu’à ce que Poutine soit vaincu.

Bridget trop loin

BIEN QUE la bataille pour le leadership conservateur puisse parfois ne pas être politique dans sa forme la plus édifiante, l’importance de ce qui est en jeu est mise en évidence presque chaque fois qu’un opposant travailliste ouvre la bouche.

Prenez la secrétaire fantôme à l’éducation, Bridget Phillipson, qui s’est rendue hier sur les ondes pour attaquer toutes les promesses fiscales des candidats conservateurs, déclarant hautainement : “Lorsque nous proposerons une politique, nous indiquerons clairement comment nous la finançons”.

Facile à dire quand votre parti ne propose aucune politique, Bridget.

Son chef, Sir Keir Starmer, est à la tête du parti depuis plus de deux ans maintenant et lui et son équipe n’ont toujours rien à offrir au-delà des attaques instinctives contre tout ce que disent ou font les conservateurs.

Et quand il s’agit de vision ou d’alternatives réalisables ? Tumbleweed.

Grand frère

Qu’en est-il de l’obsession puritaine du milieu universitaire de censurer notre langue ?

Les derniers mots considérés comme déclencheurs par les cinglés réveillés à l’Université de Manchester incluent “frère”, “sœur”, “mère”, “père”, “mari” et “femme”.

Tout cela doit faire des visites familiales sur le campus une affaire déroutante.

L’une des alternatives «inclusives» recommandées par l’université est «frère». Tout va bien, sauf que neuf fois sur dix, la question de suivi sera naturellement : « Est-ce un frère ou une sœur ? »

Non seulement cet effacement des mots utiles au profit d’une fadeur suffocante est tout à fait inutile, mais il est aussi sinistre.

Si ces fous fous faisaient quelque chose de vaguement éducatif comme la lecture du classique Nineteen Eighty-Four de George Orwell, ils pourraient comprendre pourquoi.