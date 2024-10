Celui qui est sur le point de dépasser la hauteur de One Bloor East

Les utilisateurs du Forum UrbanToronto ont suivi avec impatience l’ascension de The One, publiant régulièrement des photos et des mises à jour pour documenter ses progrès. Dernièrement, les discussions ont tourné autour du moment où la tour dépasserait la hauteur de son voisin immédiat, One Bloor East, qui mesure 257,24 m et 76 étages. Alors que certaines images prêtent à débat, les dernières photos, comme celle du sud-ouest ci-dessous du 11 octobre, semblent montrer que The One a maintenant dépassé One Bloor East, ce qui en fait le plus haut bâtiment à l’intersection animée des rues Yonge et Bloor, et le 6e plus haut gratte-ciel de Toronto.

Le noyau de l’ascenseur du One bordant le One Bloor East, image de AHK, contributeur du forum UrbanToronto

La dernière mise à jour majeure d’UrbanToronto en février 2024 indiquait que The One atteignait 50 étages et se préparait pour sa troisième section mécanique. Conçue par Foster + Partners et Core Architects, à l’origine pour Mizrahi Developments, la tour approche maintenant de sa quatrième section mécanique en route vers son décompte final de – probablement 85, et non 91 – étages et 308,6 m. Il y a un an, en octobre 2023, le projet était visible ci-dessous, ayant atteint la deuxième tranche mécanique.

En regardant vers le sud-est en direction de The One en octobre 2023, image du contributeur du Forum UrbanToronto jer1961

Du même point de vue ce mois-ci, The One s’est élevé pour atteindre la hauteur de One Bloor East, en grande partie caché derrière lui sur la gauche. On distingue les deux sections mécaniques chanfreinées à deux niveaux terminées, diversement recouvertes de filet bleu, l’une au-dessus du 18ème étage et l’autre au-dessus du 38ème. Les méga-colonnes et les cintres de la tour constituent le principal geste architectural du bâtiment, avec le motif répété de trois ensembles de six étages constituant 18 sections d’étages résidentiels : le revêtement exprime le véritable système structurel caché derrière lui. Le système d’escalade sur rail (RCS), vu au-dessus de la deuxième section mécanique, un espace résistant aux intempéries derrière lequel le revêtement est installé, facilite son assemblage efficace.

The One, un an plus tard, image du contributeur du Forum UrbanToronto jer1961

De cette vue lointaine vers le nord, le long de la rue Yonge, prise le 10 octobre, The One se dresse bien en évidence à gauche avec sa grue à tour, maintenant la plus haute grue au Canada. Sur la droite, One Bloor East semble encore légèrement plus haut, reflétant le débat en cours au sein du Forum UrbanToronto, bien que le sommet du noyau d’ascenseurs, légèrement plus éloigné de la caméra, soit difficile à distinguer précisément de ce point d’observation.

Une vue lointaine vers le nord depuis la rue Yonge jusqu’à The One (à gauche) et One Bloor East (à droite), image de Paclo, contributeur du forum UrbanToronto.

Depuis Cumberland Avenue, The One et One Bloor East se tiennent côte à côte, offrant une comparaison visuelle plus claire de leurs hauteurs. Les utilisateurs du forum ont débattu de leur hauteur en utilisant l’ombre que le noyau de The One projette directement sur les niveaux supérieurs de One Bloor East, bien que le soleil n’ait pas tendance à rester immobile comme nous l’avons remarqué.

En regardant vers le sud-est en direction du One and One Bloor East depuis Cumberland Drive, image de Rascacielo, contributeur du forum UrbanToronto

Cette vue orientée vers le nord-est ci-dessous met en évidence la partie supérieure actuelle de The One, qui a atteint environ les étages 73 ou 74, bien que l’étage exact soit obscurci par les formulaires de sécurité bleus qui commencent au niveau 70. Au sommet, une pompe à flèche en béton rouge est activement travailler sur le noyau. La troisième section mécanique est visible plus bas, entourée de formes bleues supplémentaires. Plus bas, la deuxième section mécanique est repérée sous le RCS et trois niveaux de panneaux de fenêtres.

Sous cet angle, la hauteur de la tour semble désormais dépasser One Bloor East sur la droite. L’équipe de construction n’est qu’à quelques étages de la quatrième et dernière section mécanique chanfreinée, après quoi la structure atteindra son apogée avec une dernière section résidentielle et un penthouse mécanique.

En regardant vers le nord-est, le noyau de The One dépasse maintenant légèrement One Bloor East sur la droite, image du contributeur du forum UrbanToronto, jer1961.

Dans cette vue depuis le niveau de la rue, The One se dresse bien en vue sur la droite. Depuis la dernière mise à jour, le revêtement blanc au niveau du sol a été abaissé, révélant le mur-rideau sombre de l’espace de vente au détail au rez-de-chaussée.

Vue vers le sud-ouest jusqu’à la section commerciale du rez-de-chaussée, image du contributeur du Forum UrbanToronto, jer1961.

Alors que la construction se poursuit, The One se rapproche de son prochain objectif : dépasser First Canadian Place à 298,08 m, pour revendiquer le titre de bâtiment le plus haut du Canada. À partir de là, il se rapprochera du statut de « super-haut » à 300 m, en route vers sa hauteur finale de 308,6 – ou éventuellement la hauteur révisée de 328,4 m si un nouveau partenaire potentiel, actuellement recherché par le récepteur, choisit de construire. aussi haut qu’il est permis.

UrbanToronto continuera de suivre les progrès de ce développement, mais en attendant, vous pouvez en apprendre davantage à partir de notre fichier de base de données, lié ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la conversation dans le fil de discussion du forum du projet associé ou laisser un commentaire dans l’espace prévu sur cette page.

* * *

