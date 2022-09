Celui qui deviendra le prochain Premier ministre doit s’atteler à la tâche de gouverner, pour le bien du pays et de nous tous

Fais vite, Liz

Les partisans de LIZ Truss disent qu’elle est prête à démarrer si, comme prévu, elle est annoncée aujourd’hui comme nouvelle Premier ministre.

Espérons qu’ils aient raison.

Les partisans de Lia Truss disent qu’elle est prête à démarrer si, comme prévu, elle est annoncée aujourd’hui comme nouvelle Premier ministre Crédit : La Méga Agence

Le gagnant affrontera le pire bac de réception de tous les PM depuis Thatcher Crédit : AFP

Parce que, que ce soit Liz ou Rishi Sunak qui aient remporté la campagne à la direction inutilement longue, ils seront confrontés au pire bac de réception de tous les Premiers ministres depuis Margaret Thatcher.

Il n’y a pas de temps pour un échauffement, et cela vaut également pour leur cabinet, qui doit être sélectionné au mérite – pas de quel côté ils ont choisi dans l’interminable querelle pour le n ° 10.

Le Premier ministre entrant devra avoir des réponses immédiates à la crise du coût de la vie, à la migration illégale et à d’autres problèmes qui se sont envenimés pendant deux mois alors que les luttes intestines s’éternisaient.

Les électeurs ne se soucient vraiment pas des factions belligérantes au sein du Parti conservateur.

Ils veulent juste qu’ils se ressaisissent tous et qu’ils s’attellent à la tâche de gouverner, pour le bien du pays et de nous tous.

Si c’est Liz Truss qui s’en charge, parler d’elle annonçant un programme d’aide radical dans la semaine est encourageant.

Il faudra quelque chose d’énorme pour sauver les ménages et les entreprises qui font face à une catastrophe financière en raison de factures d’énergie en flèche.

Et cela ne peut pas arriver assez tôt.

Beeb de gauche

Vendredi soir, la BBC a consacré une édition spéciale de Have I Got News For You pour lancer des injures malveillantes et même en quatre lettres au Premier ministre sortant.

Le panel a également pensé qu’il était amusant de faire des blagues désagréables sur le fait que No10 avait besoin de «papier peint rembourré» si Liz Truss emménageait.

Cela fait presque un an que le directeur général de la BBC, Tim Davie, a commandé un examen de l’impartialité de la BBC Crédit : AP

Hier, lors de la première édition de sa nouvelle émission politique phare, le comédien Joe Lycett a sarcastiquement applaudi Mme Truss en direct et – dans une performance qui a ravi les Twitterati de gauche – n’a pas tenté de cacher son mépris total pour les conservateurs.

Cela fait presque un an que le directeur général de la BBC, Tim Davie, a commandé un examen de l’impartialité de la BBC.

Alors, Tim, comment pensez-vous que ça se passe, exactement ?

Les redevances de Meg

AVEC les tirs continus de Harry et Meghan sur la famille royale, on ne s’attend pas à ce qu’ils rencontrent William et Kate pendant leur bref séjour au Royaume-Uni cette semaine.

Cependant, ils sont toujours heureux de conserver le slogan des médias sociaux “Sussex Royal” qu’ils ont juré d’abandonner lorsqu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020.

On ne s’attend pas à ce que Harry et Meg rencontrent William et Kate cette semaine au Royaume-Uni Crédit : AFP

Pourquoi? C’est bien pour les aider à tirer profit de l’autre côté de l’Atlantique.

En effet, leur lien avec la royauté est peut-être la seule chose qui leur reste pour les faire aimer des Américains qui semblent se lasser de leur signal de vertu et de leur recherche d’attention.