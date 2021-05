Celui où nous allons tous attraper des mouchoirs et rire aux éclats

C’est ici, la promo de ‘Amis: La Réunion‘a été abandonné et les fans se préparent à attraper vos mouchoirs. La promo de deux minutes est remplie de montagnes russes d’émotions dans lesquelles les acteurs principaux visitent tous les coins et recoins d’où ils ont diverti les gens pendant dix longues années. Les acteurs principaux Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont visité l’étape 24 au Warner Bros Studio où ‘COPAINS‘ a été abattu.

Le casting a même joué au jeu-questionnaire qui était l’une des séquences emblématiques de la série. Quelques aperçus des stars invitées à savoir James Corden, Cara Delevingne, Tom Selleck, Maggie Wheeler et d’autres sont présentés dans la promo. Et oui, même Jennifer admet que Ross Geller et Rachel Green «étaient en pause» mettant fin au débat séculaire une fois pour toutes.

Les acteurs fondent en larmes en visitant les décors et ont également une session de lecture de table tout en interprétant les scènes populaires de « Friends ».

La page Instagram de HBO Max Pop a partagé un selfie des six acteurs principaux Jennifer, Courteney, Lisa, Matt, Matthew et David. Il est légendé comme « entre la bande-annonce et ce selfie, mon cœur est si plein de #friendsreunion ».

Pendant ce temps, les stars invitées incluent David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Larry Hankin, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler , Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

L’émission non scénarisée sera diffusée sur HBO Max le 27 mai 2021.