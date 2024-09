Celui où Ananya Panday pose avec « Bestie » Shah Rukh Khan

La fièvre de l’IIFA refuse de s’apaiser. Ananya Panday a récemment partagé quelques photos des coulisses de l’événement mettant en vedette sa « meilleure amie » et acteur Shah Rukh Khan. L’actrice était jolie dans un sari champagne personnalisé avec un chemisier et une cape ornés. Shah Rukh Khan, quant à lui, a opté pour un smoking noir. Partageant la publication sur Instagram, Ananya a écrit : « Le roi/meilleure amie t’aime toujours, iamsrk. La deuxième journée de l’IIFA a été une explosion et demie. »

Peu de temps après, la styliste d’Ananya, Meagan Concessio, a partagé une série de photos de son look. Dans sa légende, elle a écrit : « IIFA avec @ananyapanday !! Quand vous photographiez le look à 3h30 du matin, avec une surprise magique du roi lui-même @iamsrk et terminez avec du biryani et du poulet au beurre. Quelle soirée ! L’équipe effort jusqu’à la fin. @ananyapanday c’était spécial, tu ressemblais à une star. »

Avant la cérémonie de remise des prix, Ananya Panday a exprimé son admiration pour Shah Rukh Khan. Lors d’une interaction avec les médias, elle a déclaré : « Il (Shahrukh Khan) a regardé la plupart de mon travail mais il m’a appelé après l’étudiant de la deuxième année. Nous avons eu une longue conversation et c’était vraiment agréable… En grandissant, j’ai observé tout sur lui. Plus qu’un acteur, j’ai aussi beaucoup appris de lui en tant qu’être humain… il a cette personnalité qui fait que tout le monde se sente si spécial.

Sur le plan du travail, Ananya Panday a été vue pour la dernière fois dans Call Me Bae aux côtés de Vihaan Samat, Varun Sood, Vir Das et d’autres. Elle sera ensuite vue dans CTRL.

Shah Rukh Khan, en revanche, a été vu pour la dernière fois à Dunki. On le verra ensuite dans le film intitulé King. Le film est réalisé par Sujoy Ghosh.