« Celui-ci est le meilleur », déclare Max Verstappen à propos de sa troisième victoire au titre de F1

Max Verstappen a déclaré que son troisième titre mondial consécutif des pilotes, obtenu lors de la course de sprint de samedi au Grand Prix du Qatar, était « celui dont je suis le plus fier – le meilleur ».

Le Néerlandais de 26 ans, champion en 2021 et 2022, a terminé deuxième derrière Oscar Piastri de McLaren après que son coéquipier de Red Bull et seul rival pour le titre, Sergio Perez, se soit écrasé hors de la course et du décompte du championnat.

« Celle-ci est la meilleure », a-t-il déclaré. « Je pense que la première a été la plus émouvante parce que c’est à ce moment-là que vos rêves se réalisent, mais c’est définitivement ma meilleure année pour des victoires consécutives et des trucs comme ça et la voiture elle-même a été probablement aussi en meilleure forme.

« Donc, pour moi, c’est celui dont je suis le plus fier en raison de sa cohérence. »

Verstappen a remporté 13 des 16 Grands Prix de cette année à ce jour, s’emparant du titre avec six courses à disputer – une mesure rare de suprématie non atteinte depuis que Michael Schumacher a remporté sept fois pour Ferrari en 2002.

Il est le 11ème pilote au classement général à remporter trois titres pilotes et l’un des cinq seuls à en remporter trois de suite avec Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

« C’est quelque chose, bien sûr, que je n’ai jamais vraiment rêvé de faire », a-t-il déclaré. « C’est un moment de grande fierté pour moi, pour ma famille, ma famille proche. Je pense que tous les membres de l’équipe avec qui je travaille peuvent vivre tout cela ensemble… c’est incroyable.

Verstappen a déclaré que son expérience avec Toro Rosso, avec qui il a fait ses débuts en F1 à seulement 17 ans en 2016, et Red Bull avait été importante dans sa vie et son développement.

« Je continue d’essayer de m’améliorer et bien sûr, je ne pense pas nécessairement que je suis devenu un pilote plus rapide, mais vous avez beaucoup plus d’expérience dans la voiture, vous grandissez en tant que pilote et vous grandissez aussi, je pense, en tant que personne dans la vie. .

« Je pense que tout ce genre de choses, quand je les compare à ma première saison en Formule 1, elles m’aident beaucoup pour gérer toutes sortes de situations de pression tout au long du week-end.

« Tout ce qui pourrait vous être lancé dans des conditions difficiles, par exemple. En fin de compte, il s’agit d’essayer d’être performant chaque week-end, ce qui est, je pense, très difficile en F1. »

Bien que le Néerlandais n’ait prévu aucune célébration, le pilote Red Bull a déclaré qu’il pourrait simplement profiter de la soirée avec « quelques eaux pétillantes ».

Il a déclaré que rejoindre une liste de grands noms de la liste des champions de Formule 1 qui ont remporté trois victoires consécutives était un sentiment formidable.

« C’est fantastique », a-t-il déclaré. « Une sensation fantastique. Être triple champion, c’est incroyable. Cela a été une année incroyable avec beaucoup de belles courses et je suis super fier du travail accompli par l’équipe. Cela a été tellement agréable de faire partie de ce groupe de personnes.

Verstappen a expliqué qu’il sentait avoir atteint un nouveau niveau de régularité cette année.

« Parfois, je ne suis pas satisfait de la performance ou de la façon dont s’est déroulé le week-end. mais j’essaie toujours d’être parfait… J’essaie toujours d’être meilleur à chaque week-end de course auquel je participe », a-t-il déclaré.

