Celtique 4-0 St J’stone

Scott Brown a produit une aide impressionnante alors que le Celtic battait St Johnstone 4-0 à Covid lors de son dernier match à domicile.

La longue balle diagonale de Brown a permis à Odsonne Edouard de doubler l’avance du Celtic à la 24e minute.

David Turnbull avait marqué le premier match 60 secondes plus tôt après que le gardien de but Zdenek Zlamal eut été pénalisé de manière controversée pour avoir récupéré une passe.

Zlamal avait été lancé pour un début inattendu des Saints avec les visiteurs sans plus de joueurs au milieu de ce que le manager Callum Davidson a qualifié de problème permanent avec Covid.

Le gardien de but des Hearts a également été battu par la frappe déviée de Kristoffer Ajer et le premier but de Karamoko Dembele pour le Celtic.

Brown, lié à Aberdeen, est arrivé à une fête d’accueil de fans devant l’entrée principale et il y avait plusieurs bannières en son honneur dans les gradins alors qu’il dirigeait l’équipe pour la dernière fois au Celtic Park.

Le joueur de 35 ans a reçu un plateau en argent par le directeur général sortant Peter Lawwell avant le match pour marquer ses 14 années de service, et a reçu une ovation debout de la boîte des réalisateurs et des remplaçants après avoir été remplacé par Ismaila Soro.

Image:

Scott Brown a fait sa dernière apparition à domicile en tant que capitaine du Celtic



Il y avait un début ainsi qu’un chant du cygne alors qu’Adam Montgomery alignait à l’arrière gauche pour le Celtic. Le joueur de 18 ans a livré une démonstration composée et confiante en possession ainsi qu’une intervention de sauvegarde de buts.

Les Saints ne s’étaient pas entraînés depuis leur triomphe en demi-finale de la Coupe d’Écosse après avoir perdu quatre joueurs par isolement pour la victoire de dimanche sur St Mirren. Ils avaient d’autres absents au Celtic Park avec Zander Clark, Liam Gordon, Ali McCann et Michael O’Halloran absents de leur équipe de 16 joueurs.

Avec Charlie Gilmour faisant son premier départ, les visiteurs ont bien commencé. L’étirement Chris Kane n’a pas pu diriger le ballon sur la cible après que James Brown ait traversé le visage du but.

Le match a déclenché un moment de controverse lorsque Zlamal a repris après que l’ailier Brown ait fait tomber le ballon en arrière. Davidson ne pouvait pas croire que l’arbitre Bobby Madden avait jugé l’action délibérée et son humeur a empiré lorsque Turnbull a conduit à l’intérieur du poteau le plus proche à partir de 16 mètres après le coup franc indirect.

Image:

Karamoko Dembele du Celtic célèbre le quatrième but contre St Johnstone avec Stephen Welsh



Scott Brown eut bientôt son moment alors qu’Edouard terminait en beauté après sa longue passe, l’attaquant français produisant une brillante prise, coupant à l’intérieur de Shaun Rooney et dinguant sur Zlamal.

Vasilis Barkas faisait sa première apparition au Celtic depuis janvier après que Scott Bain se soit blessé au doigt et que le gardien grec ait effectué un arrêt décent à bout portant pour refuser Kane.

Celtic a décidé d’ajouter à leur avance. Turnbull s’est recroquevillé, Rooney a dégagé la ligne de Ryan Christie et Zlamal a fait des arrêts d’Edouard et Christie.

Montgomery a dégagé la ligne de Craig Conway avant de céder la place à Greg Taylor lorsque Brown a été enlevé à la 63e minute.

Image:

Le Celtic a remporté 4-0 lors de son dernier match à domicile de la saison



Le reste des chances est venu à l’autre bout. Zlamal a nié Edouard à bout portant avant que le Français ne bloque par inadvertance le suivi de Mohamed Elyounoussi.

Le gardien du prêt a réalisé de bons arrêts de la part des remplaçants Taylor et Leigh Griffiths, mais a été battu par l’effort fortement dévié d’Ajer depuis l’intérieur de la surface à la 79e minute.

Dembele a couru sur le ballon de Turnbull et a trouvé le filet sous un angle serré six minutes plus tard.

Avec Livingston perdant 3-0 contre les Rangers, le score était suffisant pour garder les Saints au-dessus de l’équipe de West Lothian à la différence de buts avant leur fusillade pour la cinquième place samedi.

Ce que les gérants ont dit

















0h30



John Kennedy dit que le capitaine Scott Brown était un vrai leader et qu’il manquera cruellement après avoir disputé son dernier match à domicile pour le club au Celtic Park, lors d’une victoire 4-0 contre St Johnstone.



Le manager intérimaire du Celtic John Kennedy: «C’était la motivation pour nous, quand vous arrivez à la fin de la saison et qu’il n’y a pas beaucoup de choses à jouer, c’était facile pour nous avec Scott menant l’équipe pour la dernière fois au Celtic Park.

«Il était important que nous mettions dans une performance qui l’envoie de la bonne manière, ce que nous avons certainement fait.

« Le plan était que, parce que nous avons une rotation rapide jusqu’à samedi, il savait qu’il se retirerait après 60 minutes de toute façon.

« Mais le plus triste, c’est que le stade n’était pas bondé jusqu’aux chevrons avec des gens qui chantaient son nom pendant tout le match. Mais c’est le monde dans lequel nous vivons.

« Mais il y avait le staff et les joueurs et un élément de soutien à l’extérieur pour l’expulser. C’est probablement la meilleure d’une situation difficile.

«Ces derniers jours, il commence à tout prendre en compte, je l’ai vu passer plus de temps dans les bureaux et parler à plus de gens, et c’est probablement maintenant dans sa dernière semaine qu’il est rentré chez lui qu’il doit chérir ce qu’il est parti.

« Nous chérirons chaque moment que nous lui aurons eu ces derniers jours pour ce qu’il a fait en tant que joueur et capitaine de ce club. Nous devons être reconnaissants et, espérons-le, l’envoyer de la bonne manière samedi. »

Callum Davidson, directeur de St Johnstone: « [St Johnstone’s Covid situation] est très préoccupant. Je pense que le monde entier est préoccupé par Covid, donc ce n’est pas seulement moi, mais ce n’est pas une situation agréable dans laquelle se trouver.

« Nous faisons de notre mieux avec tout le monde, nous ne sommes pas des experts en la matière, nous essayons donc d’obtenir autant d’aide que possible pour nous assurer que nous sommes tous en sécurité. Nous avons suivi les directives du gouvernement et il est primordial de les garder. sûr.

« Nous récupérerons trois ou quatre joueurs demain [Thursday], ce qui est formidable, et la bonne nouvelle est qu’ils sont tous asymptomatiques, donc ils ne souffrent pas du tout. Nous devons essayer de l’éliminer et nous ne pouvons pas le laisser s’envenimer avant la semaine prochaine. «

Et après?

Le Celtic termine sa saison de Premiership écossaise avec un voyage à Hibernian samedi, tandis que St Johnstone accueille Livingston. Les deux matchs débutent à 12h30.