Celtique 1 – 1 Midtjylland

Le mandat d’Ange Postecoglou en tant que patron du Celtic a commencé par un match nul 1-1 semé d’incidents avec Midtjylland alors que les deux équipes ont mis fin aux éliminatoires de la Ligue des champions avec 10 hommes.

La signature de New Hoops Liel Abada, l’ailier israélien de 19 ans, a marqué ses débuts en compétition en marquant à la 37e minute du match aller à Parkhead.

Cependant, le défenseur du Celtic Nir Bitton a refroidi l’enthousiasme des 9 000 supporters locaux lorsqu’il a été expulsé à la fin de la première mi-temps pour avoir reçu inutilement le deuxième des deux cartons jaunes pour avoir protesté contre Anders Dreyer après avoir

plongé dans la boîte.

Le joueur de large danois a été expulsé 10 minutes après le début de la seconde mi-temps pour un autre plongeon et alors que le match tournait de bout en bout, Evander a égalisé pour les visiteurs à la 66e minute avec un coup franc fouetté pour bien préparer le deuxième de la semaine prochaine.

match au Danemark, la règle des buts à l’extérieur ne s’appliquant pas cette saison.

Débuts positifs mais frustrants de Postecoglou Parkhead

Image:

Ange Postecoglou a pris en charge son premier match de compétition en tant que manager du Celtic



La plus grande foule à domicile du Celtic depuis l’entrée en vigueur des restrictions sur les coronavirus en mars 2020 a créé une atmosphère bruyante pour le premier match significatif de leur équipe de la campagne.

Postecoglou avait fait part de ses inquiétudes quant à la forme physique de son équipe et au temps qu’il fallait pour intégrer de nouveaux visages dans son équipe sous-effectif, mais il a aligné presque son équipe la plus expérimentée.

Il y avait un visage familier dans l’opposition, l’ancien défenseur des Hoops Erik Sviatchenko, capitaine de l’équipe danoise.

Image:

Callum McGregor défie Mikael Anderson



Il y avait une certaine inquiétude pour Postecoglou à la 10e minute lorsque Bitton, après avoir été soigné pour une blessure au visage suite à un défi de l’attaquant Junior Brumado, a remonté le tunnel en quittant les Hoops avec 10 hommes.

Quelques instants plus tard, Raphael Nwadike a également subi une blessure à la tête après un défi d’Anthony Ralston et les deux parties étaient un homme à terre avant que les deux victimes ne reviennent dans la mêlée.

A la 24e minute, l’attaquant Odsonne Edouard a décoché un tir au virage au-dessus de la barre depuis le bord de la surface.

Image:

Liel Abada donne l’avantage au Celtic



Le match a pris vie à la 36e minute, cependant, lorsque l’attaquant des Hoops Ryan Christie a frappé le poteau à bout portant du centre d’Abada, puis s’est dirigé vers le même joueur.

Une minute plus tard, Abada a montré comment cela devait être fait lorsqu’il a rapidement tiré un rebond dans le filet après que le gardien du Midtjylland, Jonas Lossl, ait paré une puissante frappe de Christie. Plus de drame bientôt suivi.

Bitton, réservé plus tôt pour une faute sur Brumado, a été expulsé par l’arbitre Sandro Scharer pour avoir levé la main sur Dreyer après que le joueur de Midtjylland ait semblé descendre trop facilement dans la surface.

Image:

Anders Dreyers quitte le terrain après avoir reçu un carton rouge pour simulation



Dreyer a également été réservé tandis que le défenseur de 18 ans Dane Murray a remplacé Abada pour faire ses débuts en compétition alors que Postecoglou remaniait.

Les fans du Celtic ont applaudi lorsque l’ailier danois a reçu un autre jaune lorsqu’il est tombé au bord de la surface sous l’attention particulière du nouveau capitaine des Hoops Callum McGregor.

Puis, alors que la croyance revenait à Parkhead, le milieu de terrain écossais a effleuré la barre depuis le bord de la surface avec un formidable entraînement avant qu’Edouard ne soit mis en place pour frapper Lossl avec une frappe peu convaincante – et Celtic a rapidement payé pour

ce manque.

Image:

Evander célèbre après avoir marqué pour porter le score à 1-1



Après avoir été renversé par le défenseur du Celtic Stephen Welsh à 10 mètres de la ligne de signature sur la gauche, le milieu de terrain brésilien Evander, qui s’était rapproché quelques minutes plus tôt avec un drive, a martelé son coup franc au deuxième poteau avec des questions sur le gardien de Parkhead Vasilis Barkas. Plus de souffle et de souffle s’ensuivit, mais la cravate reste à gagner.

Ce que le directeur a dit…

Le manager du Celtic, Ange Postecoglou, s’adressant à la BBC : « C’est un résultat frustrant. En termes de performance cependant, je suis plus que satisfait des joueurs. Je pensais que c’était un effort énorme.

« Nous avons bien contrôlé le jeu en première mi-temps, nous avons marqué notre but et nous avions créé quelques occasions avant cela. Nous les avons limités à presque rien, alors évidemment nous sommes tombés à 10 hommes pendant un certain temps. Pourtant, je Je pensais que nous avions bien géré cela, nous étions gentils et compacts et avons créé nos chances. »

Et après?

Le Celtic accueille West Ham lors d’un match amical de pré-saison samedi à 15h00 avant de se rendre au FC Midtjylland pour le match retour du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions mercredi à 18h45.