BOSTON: Jayson Tatum a encaissé dans une chute, feu vert à 3 points dans la dernière seconde, et Giannis Antetokounmpo a raté le lancer franc égalisateur potentiel avec 0,4 seconde à jouer, permettant aux Celtics de Boston de s’échapper avec une victoire de 122-121 sur les Milwaukee Bucks mercredi soir dans le match d’ouverture de la saison par équipes.

Tatum a marqué 30 points et Jaylen Brown 33 pour Boston, qui est entré dans le quatrième quart en tête de 17 points. Les Celtics traînaient 120-119 lorsque Tatum a dribblé le chronomètre de 8,9 secondes avant de lisser un 3 à arc élevé sur Antetokounmpo du côté gauche qui a embrassé le verre en descendant.

La passe inbounds qui a suivi a été lancée sur la jante et Antetokounmpo a tenté de la faire basculer, mais il a été victime d’une faute. Le joueur par excellence de la NBA en titre à deux reprises a réussi le premier tir, mais a fait rebondir le deuxième sur le devant de la jante.

Antetokounmpo a marqué 18 de ses 35 points au quatrième quart et Khris Middleton a récolté 27 points et 14 rebonds pour Milwaukee. Les Bucks ont eu le meilleur bilan de la NBA au cours de chacune des deux dernières saisons, mais n’ont pas réussi à sortir des finales de la Conférence Est.

Milwaukee menait par neuf points, 48-39, à mi-chemin du deuxième quart avant que Boston ne décroche 10 points consécutifs et 19 des 23 suivants. Boston menait 101-84 après trois, mais Antetokounmpo a dominé les Celtics 10-2 en deux minutes. à mi-chemin de la quatrième pour couper une avance de 10 points aux Celtics à 109-107.

PELICANS 113, RAPTORS 99

TAMPA, Floride: JJ Redick a converti un jeu de quatre points avec un peu plus d’une minute à jouer et a terminé avec 23 points, Brandon Ingram a eu 24 points et la Nouvelle-Orléans a surmonté un déficit de 11 points et a battu Toronto.

En raison des restrictions canadiennes actuelles sur les voyages transfrontaliers en raison de coronavirus pandémie, les Raptors doivent disputer leurs 17 premiers matchs à domicile au Tampas Amalie Arena. La seconde moitié du calendrier des NBA sera publiée plus tard.

Zion Williamson a connu une grosse seconde période pour les Pélicans et a terminé avec 15 points et 10 rebonds pour aider le nouvel entraîneur Stan Van Gundy à remporter une victoire à ses débuts à la Nouvelle-Orléans.

Pascal Siakam a mené les Raptors avec 20 points. Kyle Lowry a terminé avec 18 points et 10 passes dans le premier match pour les deux équipes.

MAGIC 113, CHALEUR 107

ORLANDO, Floride: Evan Fournier a donné l’avance à Orlando avec un retard de 3 points, a converti un jeu de trois points dans la dernière minute et a marqué 25 points lors de la victoire de Magics sur Miami.

Aaron Gordon avait 20 points et sept rebonds pour Orlando, Terrence Ross a ajouté 19 points, Nikola Vucevic avait 15 points et 11 rebonds, et Markelle Fultz avait également 15 points.

Bam Adebayo a mené Miami avec 25 points et 11 rebonds, Goran Dragic a ajouté 20 points et Jimmy Butler a récolté 19 points et sept passes.

76ERS 113, WIZARDS 107

PHILADELPHIE: Joel Embiid a marqué le panier de départ avec 1:09 à jouer et a récolté 29 points et 14 rebonds pour aider Philadelphie à gâcher le triple-double de Russell Westbrook à Washington.

Westbrook et Bradley Beal ont été fantastiques dans la zone arrière lors de la rencontre d’ouverture qui a failli perdre l’entraîneur des 76ers Doc Rivers à ses débuts à Philadelphie. Westbrook a récolté 21 points, 15 passes et 11 rebonds.

Embiid et Shake Milton, qui ont marqué 19 points sur le banc, étaient les buteurs de choix en retard, et Ben Simmons a scellé la victoire avec un dunk monstre dans les moments de déclin. Simmons avait 16 points.

ÉPICES 131, GRIZZLIES 119

MEMPHIS, Tennessee: DeMar DeRozan a récolté 28 points et neuf passes, Dejounte Murray a ajouté 21 points et San Antonio a vaincu la star de Memphis Ja Morants en 44 points.

Morant – la recrue en titre de l’année – a récolté 34 de ses points en seconde période. Bien que cela ait aidé à porter les Grizzlies offensivement, cela n’a pas suffi à mettre une profonde entaille dans l’avance à deux chiffres de San Antonios pendant une grande partie de la seconde période. Morant a également eu neuf passes décisives.

LaMarcus Aldridge a ajouté 20 points pour San Antonio.

CAVALIERS 121, CHEVAUX 114

CLEVELAND: Collin Sexton a marqué 27 points, Darius Garland en a ajouté 22 et Cleveland a remporté son premier match à domicile en près de 300 jours, surmontant le tir à chaud de Terry Rozier pour battre Charlotte.

La recrue hyped LaMelo Ball n’a pas marqué lors de ses débuts en NBA avec Charlotte, et le centre des Hornets Cody Zeller s’est cassé la main gauche. Ball est allé 0 pour 5 depuis le sol et a obtenu trois passes décisives en 16 minutes.

Rozier a fait un sommet en carrière de 10 3 points et a marqué 42 points pour mener les Hornets. Gordon Hayward a marqué 28 points lors de son premier match pour Charlotte.

HAWKS 124, BULLS 104

CHICAGO: Trae Young a marqué 37 points et réorganisé Atlanta a battu Chicago, gâchant les débuts de Billy Donovans en tant qu’entraîneur des Bulls.

Atlanta a tiré 54% du terrain. Cam Reddish avait 15 points et John Collins a terminé avec 14.

À la recherche de leur première place en séries éliminatoires depuis 2017, les Hawks ont signé Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo et Kris Dunn en agence libre. Rondo et Dunn ont été retenus lors de la soirée d’ouverture, mais Bogdanovic avait 15 points et sept rebonds, et Gallinari a marqué 13 points.

Zach LaVine a marqué 22 points pour les Bulls et Lauri Markkanen a marqué 21 points et sept rebonds.

TIMBERWOLVES 111, PISTONS 101

MINNEAPOLIS: Malik Beasley a marqué 23 points et Karl-Anthony Towns a récolté 22 points, 11 rebonds et sept passes, menant le Minnesota devant Detroit.

DAngelo Russell a récolté 18 points, et Anthony Edwards, premier choix général du repêchage de la NBA le mois dernier, a ajouté 15 points alors que les Timberwolves ont surmonté un déficit qui atteignait souvent deux chiffres et était encore de 12 points à mi-chemin du troisième trimestre.

Josh Jackson avait 19 points pour Detroit, et Blake Griffin et Derrick Rose en avaient chacun 15.

PACERS 121, KNICKS 107

INDIANAPOLIS: Domantas Sabonis a marqué un sommet en carrière de 32 points et Victor Oladipo a ajouté 16 de ses 22 en seconde période, menant l’Indiana devant New York.

Sabonis a également eu 13 rebonds pour aider le nouvel entraîneur Nate Bjorkgren à célébrer sa première victoire en carrière.

RJ Barrett a terminé avec 26 points et Alec Burks 22 pour New York.