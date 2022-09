Celtic vs Rangers – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Le Celtic a pris cinq points d’avance en tête du classement de la Premiership écossaise samedi avec une victoire 4-0 sur les Rangers dans le derby Old Firm alors que l’ailier israélien Liel Abada a marqué deux fois en première mi-temps.

Abada a donné l’avantage aux champions du Celtic à la huitième minute avec un tir bas de la surface de réparation dans le coin inférieur suite à un centre de Matt O’Riley.

Les Rangers ont perdu une chance d’égaliser à la 23e minute et cela s’est avéré coûteux car l’ailier Jota a doublé l’avance du Celtic, soulevant le ballon au-dessus du gardien de but et dans le coin le plus éloigné à la 32e minute après une brillante passe d’O’Riley.

Abada a complété son doublé à la 40e minute lorsque sa frappe basse a traversé les jambes du gardien des Rangers Jon McLaughlin, envoyant les fans du Celtic Park dans une frénésie.

David Turnbull a terminé le travail avec un but à la 78e minute, grâce à une erreur du gardien McLaughlin après avoir passé le ballon directement au milieu de terrain du Celtic, qui l’a facilement roulé dans le filet.

C’était une grande victoire pour le Celtic, qui a perdu le meilleur buteur Kyogo Furuhashi en quatre minutes après que l’international japonais ait semblé se blesser à l’épaule.

Le Celtic, qui a remporté les six matchs de Premiership cette saison, accueillera le prochain détenteur de la Ligue des champions, le Real Madrid, lors de son premier match de phase de groupes mardi.