Celtic vs Lazio : nous devons être à 100 % en Ligue des champions, déclare Brendan Rodgers | Actualités footballistiques

Brendan Rodgers avertit ses joueurs du Celtic qu’ils doivent être à « 100 % » pour tirer quelque chose de leur affrontement en Ligue des champions contre la Lazio.

Ils accueillent l’équipe italienne mercredi soir pour leur premier match à domicile dans le Groupe E, cherchant à rebondir après leur Défaite 2-0 à Feyenoord la dernière fois.

Le Celtic Park affiche complet pour le match et Rodgers souhaite que ses joueurs utilisent l’atmosphère pour les inciter à la victoire.

« Venir ici et jouer ce match est toujours spécial et il faut ressentir cette émotion du soutien qui descend des tribunes jusqu’au terrain et c’est ce que nous devons utiliser », a-t-il déclaré.

« Dès le premier coup de sifflet, nous passons directement en cinquième vitesse et cherchons à tout donner dans le jeu et à performer.

« Nous savons qu’à ce niveau, nous devons être à 100 pour cent. À 98 pour cent à ce niveau, vous vous débloquerez.

« Nous devrons tout donner et nous le ferons en termes d’esprit. C’est là où en est cette équipe dans ce qu’elle développe, je vois une force mentale dans cette équipe qui grandit tout le temps. »

Le Celtic a terminé son dernier match de Ligue des champions à Rotterdam avec neuf joueurs après l’expulsion de Gustaf Lagerbielke et Odin Thiago Holm, ce que Rodgers ne veut plus revoir.

« Ne perdre aucun joueur en dehors du terrain aidera à ce niveau », a-t-il ajouté.

« Il y a beaucoup d’aspects de la première heure que j’ai vraiment appréciés. Nous avons eu la malchance de perdre des joueurs mais dans le déroulement général du match, j’étais content.

« Je pense que la recette pour nous demain, et surtout à ce niveau, c’est le courage. Il faut être courageux, il faut avoir ce courage et cette conviction pour jouer comme on veut jouer.

« Je dis toujours que ce sont de grands jeux de croyance, croyez en vos qualités.

« Si nous pouvons jouer avec cette conviction et ce courage, alors nous avons de grandes chances d’obtenir un résultat. »

Cameron Carter-Vickers pourrait être en lice pour un rappel surprise contre la Lazio, bien qu’il n’ait pas joué depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers contre Aberdeen le 13 août.

Avec Lagerbielke absent pour cause de suspension suite à son carton rouge contre Feyenoord, et Maik Nawrocki et Stephen Welsh toujours absents pour cause de blessure, Rodgers a des options limitées en défense centrale.

Liam Scales devrait continuer dans l’équipe suite à sa forme récente impressionnante, tandis que le joueur prêté de Liverpool Nat Phillips est disponible après avoir quitté le banc de Motherwell samedi pour faire sa première apparition depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors de ses débuts contre Dundee le 16 septembre.

Rodgers a déclaré : « Cam, nous ne prendrions pas de risque s’il n’était pas en forme. Il s’en est vraiment très bien sorti. Il est plus loin que nous le pensions.

« Il a eu une très bonne semaine d’entraînement et il a effectué beaucoup d’autres travaux sur le terrain avant cela.

« J’ai dit auparavant que (son retour) aurait pu avoir lieu après la trêve internationale, mais il a fait de grands progrès, donc nous allons juste évaluer cela pour voir s’il peut être dans l’équipe demain et s’il l’est, alors évidemment ce serait une excellente nouvelle pour nous. »

