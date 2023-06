Celtic vs Inverness: principaux points de discussion de la finale de la Coupe d’Écosse | Nouvelles du football

C’est le week-end final de la Coupe d’Écosse avec Inverness Caley Thistle se tenant entre le Celtic et un triplé national.

Ange Postecoglou a guidé le Celtic vers des titres consécutifs de Premiership et des trophées de la Coupe de la Ligue et maintenant il poursuit celui qui s’est échappé la saison dernière.

Il y a eu beaucoup de spéculations liant l’Australien à un déménagement à Tottenham, mais il a insisté sur le fait qu’il « ne s’enregistre pas » avec lui alors qu’il se concentre sur la finale phare de la saison.

Les Hoops ont terminé la saison de la ligue avec une démolition 5-0 d’Aberdeen tandis qu’Inverness n’a pas disputé de match de compétition depuis le 5 mai, date à laquelle ils ont raté une place dans les barrages de Premiership.

St Johnstone a mis fin à la série de quatre victoires du Celtic en Coupe d’Écosse en 2021, les Rangers remportant le trophée la saison dernière.

Les Hoops ont 40 titres tandis qu’Inverness a remporté la coupe une fois en 2015 après avoir choqué l’équipe de Parkhead en demi-finale, les battant 3-2.

Route vers la finale

Image:

La tête de Jota a réservé la place du Celtic en finale





Ce fut un voyage simple pour le Celtic, tandis qu’Inverness a eu une seconde chance.

L’équipe de Postecoglou a lancé sa campagne avec une victoire 5-0 à domicile contre l’équipe de championnat Morton avant de passer devant St Mirren 5-1.

Une victoire 3-0 à Hearts a mis en place un affrontement en demi-finale Old Firm avec les Rangers où la tête de Jota en première mi-temps leur a suffi pour éliminer les titulaires et maintenir le rêve des aigus en vie.

Image:

Billy McKay a marqué deux fois pour Inverness lors de leur victoire en demi-finale contre Falkirk





Caley Thistle a commencé par une victoire 3-2 sur Stirling Albion au troisième tour avant de perdre 2-0 à domicile contre Queen’s Park, mais ils ont été réintégrés après que leurs adversaires aient été disqualifiés pour avoir aligné un joueur inéligible.

Ils ont ensuite éliminé Livingston avec une victoire 3-0 avant de réclamer un autre scalp de haut vol avec une victoire 2-1 sur Kilmarnock.

Leur demi-finale était une répétition de la finale de 2015 alors qu’ils battaient Falkirk pour organiser un affrontement phare avec les champions écossais.

Heure du coup d’envoi

Image:

La finale de la Coupe d’Ecosse débutera à 17h30





On a beaucoup parlé de l’heure du coup d’envoi après qu’elle ait été déplacée de la traditionnelle 15 heures pour éviter un affrontement avec la finale de la FA Cup.

Le Celtic a exprimé ses inquiétudes dans un communiqué du club insistant sur le fait que le changement n’était pas « dans le meilleur intérêt des deux groupes de supporters », ajoutant « qu’il n’y avait pas eu de consultation significative avec le Celtic à ce sujet, en termes d’évaluation des nombreux problèmes affectant les supporters assistant au match – quelque chose qui est aussi extrêmement regrettable. »

Inverness a rendu quelques billets en blâmant la dernière fois pour les mauvaises ventes, aucun train ne retournant à la capitale des Highlands après le match.

Postecoglou : Je me concentre entièrement sur la finale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager du Celtic Ange Postecoglou insiste sur le fait qu’il est lié à un déménagement à Tottenham « ne s’inscrit pas » avec lui.



Postecoglou insiste sur le fait que la spéculation de Tottenham est loin de ses pensées alors qu’il cherche à obtenir un triplé…

« Pour moi, laisser mon esprit vagabonder sur autre chose que de préparer notre équipe pour une grande journée samedi, ce n’est tout simplement pas qui je suis.

« Nous avons fait cette danse plusieurs fois cette année. Les joueurs savent bien où vont mes pensées.

« Les joueurs ont été très bons pour se concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important, c’est d’être prêt pour un gros match samedi.

« Je l’ai déjà géré et je le gérerai de la même manière. Cela n’entre pas dans ma sphère de réflexion car mon rôle est de m’assurer que l’équipe est absolument préparée pour le prochain défi.

« Si une finale de coupe ne suffit pas à attirer toute mon attention là-dessus, alors rien ne sera

« Évidemment, c’est le seul trophée qui nous a échappé l’année dernière et juste toute la journée, l’occasion, c’est le dernier match du calendrier et le simple fait d’en faire partie était la première chose qui nous passionnait. »

Dodds : « Cette compétition est une question de miracles »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager d’Inverness Caledonian Thistle, Billy Dodds, a déclaré qu’il n’avait aucun problème à être qualifié d’outsider avant la finale de la Coupe d’Écosse de samedi contre le Celtic.



Le directeur d’Inverness, Billy Dodds, a déclaré Sky Sports Nouvelles Le plus grand bouleversement de la Coupe écossaise de cette saison leur donne la conviction qu’ils peuvent mettre fin aux rêves de triplés du Celtic à Hampden Park…

« Cette compétition est une question de miracles et vous ne cherchez pas plus loin que cette saison où Darvel a battu Aberdeen.

« C’est le genre de compétition jusqu’à présent. Ne vous y trompez pas, le Celtic d’Ange Postecoglou a été brillant toute la saison et vous voyez leur forme même lors du match de samedi contre Aberdeen, donc nous savons que nous sommes contre, mais j’ai un équipe qui, à leur époque, peut certainement blesser des équipes.

« Tout le monde sait que ce serait énorme [if we beat Celtic]. On va avoir besoin d’un peu de chance, il va falloir que notre gardien soit au top de sa forme, il va falloir apporter notre jeu « A ».

« De notre jour, nous pouvons être une menace et c’est ainsi que nous devons le voir. Je ne veux pas entrer dans une finale de coupe, m’asseoir contre le Celtic et j’espère que nous pourrons simplement les retenir.

« Je veux trouver l’équilibre entre être solide comme le roc et être concentré pendant 90 minutes et aussi être une menace. »

Officiels de match

Image:

L’arbitre John Beaton dirigera la finale de la Coupe d’Écosse cette saison





John Beaton sera l’arbitre responsable à Hampden Park samedi.

Il a pris en charge pour la dernière fois une finale de Coupe d’Écosse en 2020 lorsque le Celtic a battu Hearts aux tirs au but après la fin du match 3-3 après la prolongation.

AR1 : Graeme Stewart

AR2 : Gordon Crawford

4e officiel : David Dickinson

VAR : Steven McLean

AVAR : Gary Hilland