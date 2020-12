Le Celtic a terminé un quatrième triplé national consécutif après avoir battu Hearts aux tirs au but après leur match nul 3-3 lors de la finale de la Coupe d’Écosse dimanche.

Les Hoops ont dominé le football écossais ces derniers temps et aucune autre équipe n’a remporté de trophée depuis 2016.

Bien qu’ils aient disputé trois matchs de moins, le Celtic est bien derrière les leaders de la ligue, les Rangers, qui ont 16 points d’avance au sommet. Hearts, qui est en tête du deuxième palier, espérait être contrarié.

Cependant, le Celtic a pris une avance précoce grâce à Ryan Christie à la 19e minute et a doublé son avantage grâce au penalty d’Odsonne Edoard sept minutes plus tard.

L’équipe de Neil Lennon semblait prête à atteindre le titre, mais a été rattrapée par Liam Boyce à la 48e minute avant que Stephan Kingsley égalise pour Hearts sur 67 avec le dernier but dans les 90 minutes régulières.

Les joueurs du Celtic célèbrent après avoir remporté la finale des tirs au but de la Coupe écossaise. Getty

Le Celtic pensait l’avoir gagné lorsque Leigh Griffiths a marqué le cinquième but du match dans le temps d’arrêt de la première mi-temps des prolongations, mais Josh Ginnelly a réussi 3-3 à 111 minutes.

Il est allé aux tirs au but et c’est le Celtic qui a cligné des yeux le premier lorsque Christie a vu son effort sauvé par l’ancien gardien des Hoops Craig Gordon.

Cependant, Hearts n’a pas réussi à capitaliser car ils ont raté leurs deux prochains tirs au but et Kristoffer Ajer a intensifié pour sceller la victoire 4-3 aux tirs au but.