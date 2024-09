Celtic vs Falkirk : Coupe de la Ligue écossaise – BBC Sport

Rodgers a effectué huit changements par rapport à l’équipe qui a balayé le Slovan Bratislava en Ligue des champions, mais cela a donné lieu à une première mi-temps décousue.

La défense à quatre s’est montrée particulièrement instable. L’attaquant Alfredo Agyeman s’est placé derrière la nouvelle paire de défenseurs centraux composée de Stephen Welsh et Auston Trusty avec une facilité déconcertante, tandis que le joueur prêté par Barcelone Alex Valle a fait ses débuts au poste d’arrière gauche et a été incertain pour les deux buts de Falkirk.

Dans les zones avancées, Luis Palma a eu du mal à avoir une réelle influence, coupant constamment vers l’intérieur sur son pied droit au lieu de frapper la ligne de touche, et son dernier ballon manquait.

Le mécontentement du manager du Celtic s’est manifesté par un quadruple remplacement à l’heure de jeu, avec la signature à gros prix Arne Engels introduite aux côtés de Greg Taylor, Kuhn et Yang Hyun-Jun.

Cela a eu l’effet désiré puisque le Celtic a commencé à coincer Falkirk dans sa propre moitié de terrain et à faire circuler le ballon avec confiance.

Un tir rauque de Yang a piqué les paumes de Nicky Hogarth dans le but de Falkirk, et peu de temps après, Idah a tapé dans le but de Kuhn pour égaliser le score.

Dès le coup d’envoi, le Celtic a récupéré la possession du ballon haut sur le terrain et Kuhn a de nouveau servi Idah. L’international irlandais s’est frayé un chemin jusqu’à deux tacleurs potentiels et a dépassé Hogarth pour donner l’avantage au Celtic pour la première fois.

Kuhn a brillé cette saison et il a encaissé ses deux buts avec brio, en dribbler tranquillement Hogarth après une passe en profondeur d’Engels, avant de marquer le cinquième but du Celtic depuis le bord de la surface.

Rodgers sera ravi d’atteindre Hampden après avoir été mené 2-1, et sera satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées dans les dernières minutes.

Cependant, certaines performances décevantes de certains membres marginaux de son équipe ont soulevé des questions quant à leur aptitude à jouer contre des adversaires de plus haut niveau.