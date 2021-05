Celtic «travaille dur» pour nommer un nouveau manager et assurer les fans de son intention de revenir au sommet du football écossais | Actualités du football

Le Celtic a assuré aux fans qu’il prévoyait de revenir au sommet du football écossais dans les « délais les plus courts », et travaille dur pour nommer un nouveau manager.

L’ancien patron de Bournemouth, Eddie Howe, reste le favori, mais le soutien celtique devient de plus en plus anxieux à mesure que l’attente dure.

Les champions déchus ont vu leurs rêves de 10 dans une rangée s’effondrer alors que les Rangers se sont battus pour la couronne après une décennie dans l’ombre de leurs rivaux Old Firm.

Les fidèles des Hoops n’ont plus que deux matchs – l’affrontement de mercredi avec St Johnstone avant un voyage de dernier jour à Hibernian – à endurer avant de pouvoir reléguer une misérable campagne à l’histoire.

Mais on leur a dit que le club travaillait d’arrache-pied pour s’assurer d’avoir un nouveau patron en place avec suffisamment de temps pour lancer une riposte le trimestre prochain.

« Le club travaille dur pour achever la nomination du nouveau manager du Celtic et du personnel de football concerné et fera tout son possible pour le confirmer le plus rapidement possible à nos supporters », a déclaré un communiqué.

«À juste titre, il y aura toujours un énorme appétit d’information de la part de nos supporters. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de faire régulièrement des commentaires publics sur cette question, mais nous comprenons et apprécions pleinement la nécessité d’achever ce processus dès que possible.

« Nous reconnaissons et comprenons également la frustration de nos supporters au cours de ce processus, mais notre objectif est bien sûr de nous assurer que nous obtenons le meilleur candidat possible pour faire avancer le club et c’est notre objectif.

«Nous mettrons à jour tous nos supporters via les canaux de communication de notre club dès que nous le pourrons.

















« Nous reconnaissons que de nombreux défis nous attendent, mais nous sommes tous prêts à les relever ensemble, avec notre objectif, comme toujours, de donner à nos supporters un club dont ils peuvent être fiers, basé sur les grandes valeurs celtiques.

« Nous n’avons pas été en mesure de livrer le genre de saison auquel nous sommes devenus si habitués et après une période de succès si soutenue, nous comprenons sincèrement la déception et la frustration de nos supporters – maintenant nous nous fixons pour objectif de ramener le club dans le monde. top dans les plus brefs délais.

« C’est notre intention à tous au Celtic, comme toujours, nous sommes très motivés et visons à faire tout ce que nous pouvons pour ramener le succès au club et nous sommes sûrs, en travaillant avec nos supporters, que cela peut être réalisé. »

















Le nouveau directeur général, Dominic McKay, a été rapidement recruté à la suite d’un départ anticipé de son rôle à la Scottish Rugby Union.

Il a déjà programmé des réunions avec les principaux groupes de supporters, le club insistant: « L’engagement et le dialogue avec tous nos supporters sont cruciaux pour tout le monde au club. »

Les patrons celtiques ont également retardé l’annonce des prix des abonnements – mais une annonce est due « très prochainement ».

Le communiqué a ajouté: « Il y a manifestement un certain nombre de problèmes concernant le retour des supporters aux matches et nous espérons donner à nos supporters autant de clarté que possible en ce qui concerne les propositions pour l’année prochaine.

« Encore une fois, nous comprenons que les supporters souhaitent faire des plans pour la saison prochaine, donc ces détails seront annoncés par le club dès que possible.

«Veiller à ce que nos supporters puissent retourner au Celtic Park est une priorité majeure et nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes, y compris le gouvernement écossais, pour être prêts, une fois donné le feu vert, à accueillir en toute sécurité nos supporters dans le stade.

« Encore une fois, le Celtic cherchera toujours à être à l’avant-garde de ces discussions au nom de nos supporters. Nous voulons que nos fans reviennent avec nous plus que tout pour créer notre atmosphère spéciale au Celtic Park et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour y parvenir. pour vous dès que possible. «