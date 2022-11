Celtic, Rangers et Hearts ont remis un «contrôle de la réalité» en Europe, déclare Kris Boyd | Nouvelles du football

Le spécialiste de Sky Sports, Kris Boyd, estime que le football écossais a été confronté à un “contrôle de la réalité” en Europe cette saison.

Le Celtic et les Rangers ont tous deux terminé derniers de leurs groupes respectifs de la Ligue des champions sans victoire tandis que Hearts n’a réussi que des victoires contre RFS, l’équipe la moins bien classée de leur groupe Europa Conference League.

Cela signifie qu’il n’y aura pas d’équipes écossaises impliquées dans les huitièmes de finale du football européen, contrairement à la saison dernière lorsque l’équipe de Giovanni van Bronckhorst a atteint la finale de la Ligue Europa.

“Je pense que nous avons appris que nous sommes à des kilomètres du niveau de l’élite”, a déclaré Boyd.

Le Celtic n’a plus gagné de match de Ligue des champions depuis 2017





“Parfois, nous regardons nos joueurs en Écosse, en particulier les Rangers et le Celtic parce qu’ils dominent les matchs et qu’ils sont de loin supérieurs aux autres équipes, et nous les propulsons à croire qu’ils sont bien meilleurs qu’ils ne le sont réellement.

“C’est un test de réalité pour le football écossais.

Les Rangers ont perdu 7-1 contre Liverpool à Ibrox





“Oui, nous avons nos deux géants de retour au sommet de la compétition européenne et ils devraient tous les deux y être, mais ils ne sont pas encore à ce niveau.

“S’ils le faisaient régulièrement pendant cinq ou six ans, cela générerait des fonds pour leur permettre d’obtenir de meilleurs joueurs mais, en fin de compte, à cause de ce qui se passe lorsque vous avez une saison réussie, vous perdez vos meilleurs joueurs.

“Vous regardez les Rangers la saison dernière après leur campagne en Ligue Europa et le Celtic a dominé le football écossais pendant une longue période en termes de trophées levés et ils perdent leurs meilleurs joueurs.

“C’est exactement ce que nous sommes en tant que pays, nous vendons nos meilleurs joueurs.”

“Les attaquants du Celtic n’ont pas réussi à impressionner”

Le Celtic a perdu 5-1 au Real Madrid lors de son dernier match de groupe en Ligue des champions





“Certaines personnes ont dit que c’était une campagne positive pour le Celtic, en termes de performances, mais peu importe comment vous l’habillez, ils sont en bas du groupe.

“Les gens disent qu’ils ont créé des occasions, mais cela signifie-t-il que les attaquants du Celtic ne sont pas au niveau auquel tout le monde pense qu’ils sont parce qu’ils n’ont pas saisi ces occasions à ce niveau ?

“La seule chose est que la confiance des joueurs n’a pas pris une brèche en Europe, contrairement aux Rangers qui ont été battus semaine après semaine.

Ange Postecoglou dit que le Celtic manquait d’expérience et aura plus d’impact en Ligue des champions à l’avenir



“Nous pensions qu’au début de la campagne, avec le nombre de matchs à venir, il y avait un potentiel pour le Celtic de perdre des points en Premiership écossaise.

“Je pense qu’Ange Postecoglou a appris de leur seule défaite à St Mirren qu’il y a des joueurs qu’il peut laisser de côté et d’autres qu’il ne peut pas.”

“Les Rangers ont souffert d’une crise de confiance”

Les Rangers ont enregistré la pire campagne de groupe de l’histoire de la Ligue des champions





“La plus grande déception pour les Rangers est qu’ils ont souffert au niveau national.

“Je pense que les performances récentes n’ont pas été excellentes, mais la seule fois où ils ont perdu des points après un match en milieu de semaine, c’était après la Coupe de la Ligue et non l’Europe.

“La confiance des Rangers a pris un coup absolu.

“Quand vous regardez la confiance qu’ils ont acquise en remportant des matchs en Europe la saison dernière, elle est au plus bas cette fois-ci.

Giovanni van Bronckhorst espère que les Rangers pourront revenir en Ligue des champions la saison prochaine et avoir un impact



“Je pense que la grande chose que cela vous montre, c’est que lorsque les équipes écossaises obtiennent du succès en Europe, il est très difficile de le répéter parce que vous perdez vos meilleurs joueurs. C’est comme ça.”

“Les cœurs vont récupérer au niveau national”

Hearts a atteint les phases de groupes du football européen pour la première fois depuis plus de dix ans





“C’est fantastique que Hearts ait pu en arriver là.

“Ils sont entrés dans le groupe de la troisième équipe du pot et ont battu la quatrième équipe du pot à domicile et à l’extérieur, je ne pense pas que vous puissiez vraiment demander beaucoup plus à Hearts quand vous regardez l’opposition à laquelle ils étaient confrontés.

“Je pense que la plus grande déception pour leur course européenne serait qu’ils semblaient subir plus de blessures à chaque match qu’ils jouaient et c’est pourquoi ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent au niveau national.

“Je pense toujours que Hearts est le meilleur des autres et je m’attendrais à ce qu’ils commencent à gravir la Premiership écossaise une fois qu’ils auront récupéré certains joueurs.”

Matchs du Celtic avant la Coupe du monde

Celtic vs Dundee United, Premiership écossaise – samedi 5 novembre; coup d’envoi 15h

Motherwell vs Celtic, Premiership écossaise – mercredi 9 novembre; coup d’envoi 19h45

Celtic vs Ross County, Premiership écossaise – samedi 12 novembre; coup d’envoi 15h

Calendrier des Rangers avant la Coupe du monde

St Johnstone vs Rangers, Premiership écossaise – dimanche 6 novembre; coup d’envoi à 12h, en direct sur Sky Sports

Rangers vs Hearts, Premiership écossaise – mercredi 9 novembre ; coup d’envoi 19h45

St Mirren vs Rangers, Premiership écossaise – samedi 12 novembre ; coup d’envoi à 12h30, en direct sur Sky Sports

Calendrier des Hearts avant la Coupe du monde

Hearts vs Motherwell, Premiership écossaise – dimanche 6 novembre ; coup d’envoi 15h

Rangers vs Hearts, Premiership écossaise – mercredi 9 novembre ; coup d’envoi 19h45

Hearts vs Livingston, Premiership écossaise – samedi 12 novembre ; coup d’envoi 15h