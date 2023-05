Celtic : Quelle suite pour les champions d’Ecosse et Ange Postecoglou ? | Nouvelles du football

Le Celtic a remporté son deuxième titre consécutif en Premiership et n’est qu’à une victoire d’un triplé national, mais quelle est la prochaine étape pour les champions écossais et Ange Postecoglou ?

« Profitez de l’été et nous reviendrons plus grands et meilleurs – car nous ne nous arrêtons jamais! » – Les mots de Postecoglou aux fans du Celtic après avoir remporté le trophée de la ligue en mai dernier.

Il était un homme de parole alors que le Celtic a remporté un autre titre – et est sur le point de battre toutes sortes de records de club et écossais, dépassant même le total de points des « Invincibles » de Brendan Rodgers.

En seulement deux ans, Postecoglou a complètement reconstruit une équipe qui a terminé 25 points derrière les Rangers et les a remis en tête avec déjà cinq trophées à son nom – avec seulement Inverness Caley Thistle faisant obstacle à l’Australien complétant l’Écosse en termes de grands honneurs. .

Ici, Anthony Joseph de Sky Sports News se penche sur les grands problèmes et priorités auxquels seront confrontés les champions écossais – et leur patron – cet été…

Succès européen

Le Celtic n’a pas réussi à tenter sa chance en Ligue des champions





Il ne fait aucun doute que le succès national restera la priorité numéro un du Celtic – conserver le titre étant la chose principale.

Faire une marque en Europe sera très haut dans la liste, peut-être même plus que lors des saisons précédentes avec la campagne de Ligue des champions du Celtic ce terme frustrant mais prometteur.

La première saison de Postecoglou dans la compétition d’élite européenne a fourni des performances très solides et, parfois, dominantes.

Jota a marqué une consolation contre le Real Madrid





Le Celtic, cependant, n’a réussi à récolter que deux points et a terminé dernier d’un groupe qui comprenait les champions du Real Madrid, du RB Leipzig et du Shakhtar Donetsk.

Au cours de leurs six matchs, le Celtic a réussi 82 ​​tentatives au but et a touché les boiseries à trois reprises.

Sur toutes ces occasions, ils n’ont marqué que quatre buts. Lorsque vous regardez les matchs, bon nombre de ces chances seraient considérées comme des gardiens et on pourrait peut-être affirmer que s’ils devaient créer à nouveau un nombre similaire de chances dans un groupe, ils rapporteraient plus de deux points.

Le Celtic a réussi deux nuls en Ligue des champions





Le football de la Ligue des champions, comme cette génération de joueurs celtiques l’a appris, est impitoyable et ce peu de qualité supplémentaire sera nécessaire pour transformer ces chances en buts et en victoires la saison prochaine.

Il y en avait assez pour voir que le style de football implacable et à 100 mph de Postecoglou pourrait éventuellement fonctionner à ce niveau, mais il a besoin d’un peu de peaufinage.

Le patron du Celtic saura également que sa propre réputation en dehors de l’Écosse sera fortement jugée sur ce qu’il peut faire en Europe.

La saison prochaine, le Celtic visera à sécuriser le football européen après Noël en priorité pour montrer des progrès continus.

Contrats et transferts

Le Celtic a beaucoup de joueurs marginaux et l’objectif pour démarrer la fenêtre de transfert sera d’évaluer l’avenir des joueurs au club et de chercher à passer à ceux qui ne feront probablement pas partie des plans de la première équipe de Postecoglou.

Le gardien Conor Hazard a été prêté au HJK Helsinki et est en fin de contrat cet été.

Le club cherchera également à décharger Albian Ajeti, Vasilis Barkas et Ismaila Soro dans la fenêtre d’été et tous ont une clause d’option d’achat sur leurs accords de prêt actuels.

Vasilis Barkas est prêté à Utrecht





Les Hoops sont également ouverts aux offres pour l’homme oublié James McCarthy et Liam Scales, qui a passé cette saison en prêt à Aberdeen.

Des points d’interrogation demeurent sur l’avenir de Mikey Johnston, Yosuke Ideguchi, Osaze Urhoghide, Liam Shaw, Adam Montgomery et Johnny Kenny. Certains de ces joueurs pourraient avoir une autre chance d’impressionner en prêt, tandis que d’autres pourraient être inscrits sur la liste des transferts.

Le gardien Joe Hart est sur le point d’entamer la dernière année de son contrat.

L’ancien international anglais devrait rester le premier choix pour la saison prochaine et le Celtic devra décider de prolonger ou non son contrat actuel.

Joe Hart a commencé chaque match de championnat pour le Celtic cette saison





À long terme, la situation du gardien de but est quelque chose que les champions devront régler. Barkas et Hazard sont susceptibles de partir et Scott Bain, en disgrâce, entame également sa dernière année au prochain mandat.

Ils ont Benjamin Siegrist mais il n’a pas encore prouvé qu’il est capable d’être le pilier du but.

Un autre joueur entrant dans la dernière année de son contrat est David Turnbull, qui a eu du mal à entrer dans le onze de départ régulier du Celtic sous Postecoglou.

Il y a beaucoup d’intérêt pour les joueurs clés du Celtic et garder Kyogo Furuhashi, Jota, Reo Hatate et Cameron Carter-Vickers sera vital cet été.

Carl Starfelt est l’un des nombreux joueurs celtiques qui suscitent l’intérêt





Un certain nombre de clubs de la Premier League anglaise et de toute l’Europe s’intéressent à Carl Starfelt.

Son contrat actuel expire à l’été 2025 et s’ils décident de vendre, ils ont déjà un remplaçant à Yuki Kobayashi, qui a été signé de Vissel Kobe en janvier.

L’Ajax a un vif intérêt pour l’ailier Liel Abada et le Celtic pourrait être confronté à la décision de tirer profit ou non du joueur de 21 ans et de chercher un remplaçant. Ils pourraient exiger des honoraires décents car Abada a encore quelques années sur son contrat.

Postecoglou cherchera à ajouter une qualité supplémentaire à son équipe. Un autre attaquant pour ajouter de la force en profondeur serait bénéfique.

Si Kyogo est blessé, alors Hyeon-Gyu Oh est le seul remplaçant naturel.

Garder Postecoglou

Ange Postecoglou a été lié à plusieurs clubs





Le plus grand atout du Celtic en ce moment est son manager et cela n’est pas passé inaperçu des clubs des cinq meilleures ligues de football européen.

Postecoglou a déjà été sur la liste restreinte de quelques clubs de Premier League, dont Tottenham, et ses progrès continus avec le Celtic ne feront que poursuivre cet intérêt.

Rien ne semble indiquer que Postecoglou cherche à quitter Glasgow, mais s’il décroche un triplé, il aura remporté tous les trophées nationaux du pays au cours de ses deux premières saisons.

Que lui reste-t-il à faire ? Tous les signes indiquent qu’il veut avoir une autre chance en Ligue des champions, tout en conservant le succès national.

Le Celtic a conservé la Coupe de la Ligue cette saison





Ce sera la marque des progrès de l’ancien coach australien, qui a également remporté des titres de champion dans son pays natal et au Japon.

Une bonne course en Europe la saison prochaine pourrait également déterminer le type de club qu’il rejoindra à l’avenir. Il est chef de projet et croit fermement qu’il reste du travail à faire chez Parkhead.

Le Celtic devra être prêt pour la vie après Postecoglou, qui est à peu près en charge de tout dans le département football.

Les choses se passent bien dans la structure actuelle, mais une modernisation est nécessaire pour que le club aille de l’avant s’il veut être constamment compétitif en Europe, tout en défiant la domination nationale.

