Celtic: Giorgos Giakoumakis et Liel Abada en pourparlers sur de nouveaux contrats avec les champions écossais de Premiership | Nouvelles du football

Le Celtic est en pourparlers avec le duo d’attaquants Liel Abada et Giorgos Giakoumakis au sujet de contrats améliorés.

Les dirigeants de la Premiership écossaise tiennent à récompenser la paire pour sa belle forme cette saison, avec déjà 16 buts et deux passes décisives entre eux.

Les deux sont sous contrat jusqu’en 2026, mais des discussions sont en cours sur de nouveaux accords de cinq ans qui les lieraient au club jusqu’en 2027.

Le Celtic pense qu’il peut faire partie intégrante de l’équipe pour les années à venir et espère également que de nouveaux mandats dissuaderont les prétendants potentiels pour la paire, qui sont suivis par des clubs de Premier League.

Abada a marqué huit fois dans toutes les compétitions depuis les ailes du Celtic et en a mis en place deux autres, et devrait jouer un rôle clé lors de leur visite au Bernabeu pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions mercredi.

Celtic en pourparlers sur l’accord avec Kobayashi

Le Celtic est également en pourparlers avec Vissel Kobe au sujet du défenseur central Yuki Kobayashi.

Les Hoops espèrent que le joueur de 22 ans les rejoindra lors du mercato de janvier.

Si l’accord est conclu, Kobayashi deviendra le cinquième joueur japonais du Celtic – avec Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda, Reo Hatate et Yosuke Ideguchi tous au club.

