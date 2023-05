Celtic Femmes 3 – 1 Glasgow City Dames

Le Celtic a maintenu la course au titre de la Scottish Women’s Premier League grande ouverte avec une victoire palpitante 3-1 contre les leaders de Glasgow City devant une foule record au Celtic Park.

Avec 9 553 spectateurs, l’équipe de Fran Alonso a réalisé une démonstration dominante en seconde période pour les remonter à la deuxième place à la différence de buts et réduire l’écart au sommet à deux points.

Les 45 premières minutes ont vu Glasgow City profiter du meilleur du match et ils ont ouvert le score grâce à la meilleure buteuse de la SWPL, Lauren Davidson. L’attaquant écossais a profité d’une erreur de Chloe Craig avant de dépasser le dernier défenseur et de tirer au-delà de Pamela Tajonar. C’était le 30e but de Davidson toutes compétitions confondues et le 26e dans la ligue.

City aurait pu doubler son avance avant la pause, Priscilla Chinchilla déplaçant bien le ballon sur son pied droit à l’intérieur de la surface mais son effort a été confortablement tenu par Tajonar.

Le Celtic est rapidement sorti des pièges et a failli égaliser sept minutes après la reprise. Un coup franc de Jacynta n’a pas été bien traité par Lee Gibson mais la gardienne a compensé son erreur avec un bon arrêt pour empêcher Natasha Flint. Heureusement pour City, avec le ballon lâche, l’effort de Caitlin Hayes a été mis à l’écart.

Avec une heure au compteur et profitant de l’essentiel de la possession de balle, le Celtic a finalement trouvé l’égalisation. Le ballon de la droite a atterri avec Amy Gallacher qui l’a passé au bord de la surface pour Flint. L’attaquant en prêt a couru sur le ballon avant de le lancer bas et devant les bras tendus de Gibson. Avec l’élan avec l’équipe locale, ils ont eu plusieurs occasions en peu de temps, Gibson préservant le score de 1-1.

Le but qui a donné l’avantage au Celtic est survenu à 15 minutes de la fin. Avec la montée en pression, la tête de Claire O’Riordan sur un corner déviée sur un joueur de Glasgow City et dans le filet pour le plus grand plaisir du soutien celtique derrière le but. Ce n’était que son deuxième but en championnat, mais pourrait être l’un des plus importants des 111 qu’ils ont marqués lors de la saison 2022/23.

Image:

Un record de 9 553 spectateurs regardaient le Celtic battre Glasgow City 3-1





Dans un revirement complet, le Celtic a scellé la victoire à sept minutes de la fin. Un long ballon en avant a trouvé le rythme Kit Loferski qui a calmement pris le ballon sur la course avant de le faire glisser devant Gibson qui se précipitait.

Le résultat ramène le Celtic au-dessus des Rangers à la différence de buts, les deux équipes étant désormais à deux points du leader Glasgow City. Les trois premiers s’évitent dimanche avant que les Rangers n’accueillent Glasgow City le dernier jour de la saison, ce que beaucoup verront comme un match potentiellement déterminant pour la destination du titre.

Image:

Le Celtic a réduit l’écart à deux points





Rangers 3-0 Partick Chardon

Rangers ont gardé leurs espoirs de titre après avoir battu Partick Chardon 3-0 à domicile mercredi.

Les Jags ont poussé le Celtic jusqu’au bout dimanche avant de subir une défaite tardive, mais ils n’ont pas pu égaler leur héroïsme dans un match difficile où les Rangers ont dominé tout au long.

Malgré les occasions et en frappant la barre transversale, les Rangers n’ont sorti l’impasse que juste avant la mi-temps. Lizzie Arnot, qui a marqué son seul but contre les Hibs dimanche, se dirigeait vers le centre de Rachel McLauchlan.

Les Rangers ont doublé leur avance avec une heure au compteur, Kirsty Howat tirant après que le ballon ait finalement atterri à ses pieds depuis un corner. Six minutes plus tard, McLauchlan était de nouveau impliquée dans le troisième des Rangers alors qu’elle remportait le penalty pour son équipe. Tessel Middag a envoyé le ballon dans le filet malgré une main de Khym Ramsay.

Cœur du Midlothian 2-1 Hibernian

Cœurs assuré qu’ils prendraient les derniers droits de vantardise de la saison avec une courte victoire sur les rivaux d’Édimbourg Hibernian.

Les Jambos étaient déjà assurés de terminer quatrième de la SWPL, mais la victoire du derby a couronné une saison impressionnante sous Eva Olid.

Erin Rennie a ouvert le score après 22 minutes à Oriam à guichets fermés avant qu’Aimee Anderson ne double son avance avant la pause avec un tir rayé dans le coin supérieur à 30 mètres.

Hibs a réduit le déficit sept minutes après le redémarrage alors que Katie Lockwood en a retiré un avec une tête imposante, et cela a presque inspiré un retour spectaculaire, avec la tête tardive de Siobhan Hunter forçant un arrêt crucial de la gardienne des Hearts Charlotte Parker-Smith.

Cette victoire a permis à Hearts d’avoir 13 points d’avance sur Hibernian, qui reste à quatre points d’avance sur Partick Thistle en sixième avec deux matchs à jouer.

Hamilton Academical 2-4 Spartans

Spartiates a maintenu sa séquence d’invincibilité depuis la scission avec une confortable victoire 4-2 à l’extérieur à Académique de Hamiltonce qui a sapé les espoirs de survie des Accies.

Becky Galbraith a ouvert le score avec son 13e but de la saison à la 22e minute et leur avance a été doublée sept minutes avant la mi-temps lorsque Simone McMahon a marqué directement sur corner.

Il y a eu quatre buts en seconde période alors que Hamilton Accies a d’abord réduit le déficit grâce à Lucy Sinclair, mais les Spartans ont obtenu les deux buts suivants pour restaurer leur avance saine avec des buts de Hannah Jordan et Louise Mason, avant que MT Gardiner n’obtienne un but de consolation pour Accies.

Les Accies restent à deux points de Dundee United après leur défaite tardive contre Aberdeen tandis que les Spartans ont rétabli leur écart de quatre points sur Motherwell dans la bataille pour la septième place.

Aberdeen 1-0 Dundee United

Aberdeen ont assuré leur place SWPL pour 2023/24 après un but tardif au Balmoral contre Dundee United les mettre hors de portée du barrage de relégation.

Dans un match de peu d’occasions, le seul but est venu du 11e de la saison du meilleur buteur d’Aberdeen, Bayley Hutchison.

Aberdeen a maintenant sept points d’avance sur Hamilton Academical qui occupe la place de barrage de relégation. Dundee United conserve deux points d’avance mais affronte Glasgow Women, qui est sans point cette saison.

Glasgow Femmes 0-3 Motherwell

Motherwell a retrouvé le chemin de la victoire après des défaites consécutives avec une victoire 3-0 à Glasgow mardi.

Il n’a fallu que quatre minutes pour ouvrir le score contre Glasgow relégué grâce au 14e but de la saison de Carla Boyce, avant que Louisa Boyes n’assure la victoire avec un doublé avant la mi-temps.

La victoire de Motherwell a réduit momentanément l’écart avec les Spartans avant que l’avance de quatre points ne soit rétablie avec leur victoire sur Hamilton Accies. Glasgow Women reste à la recherche de ses premiers points avec deux matchs de la saison restants.