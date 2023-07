Celtic: Brendan Rodgers explique le processus de transfert et évalue le défi des Rangers | Nouvelles du football

Le patron du Celtic, Brendan Rogers, insiste sur le fait qu’aucun joueur de 15 à 20 millions de livres sterling ne rejoindra cet été, car il donne un aperçu de la politique de recrutement du club.

Dans une interview exclusive avec Sky Sports Nouvellesle manager de retour a révélé qu’il s’appuierait fortement sur le responsable du recrutement Mark Lawwell alors qu’il cherchait à renforcer son équipe avant le début de la saison de Premiership écossaise et de leur campagne en Ligue des champions.

Le club a fait cinq signatures estivales jusqu’à présent et bien que d’autres ajouts soient prévus, Rodgers a mis fin à toute discussion sur une signature de chapiteau.

« Je pense que tout le monde regarde et pense que nous pourrions faire venir un joueur de 15 à 20 millions de livres sterling, maintenant la réalité est que ce ne sera pas le cas », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas ce sur quoi le club est basé, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de joueurs talentueux que nous voulons.

« Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans la fenêtre. Nous allons donc chercher à améliorer à nouveau l’équipe et continuer avec cela.

« Nous avons fait beaucoup de choses au début, ce qui a été formidable et permet maintenant aux joueurs d’entrer et de s’installer et, bien sûr, nous voulons en faire plus, mais je suis assez calme à ce sujet. »

Rodgers : Je fais confiance à l’équipe de recrutement

Image:

Le Celtic a signé cinq joueurs cette fenêtre dont Hyeokkyu Kwon, Maik Nawrocki et Hyunjun Yang





Le Celtic a nommé Lawwell, fils de l’ancien directeur général et actuel président Peter, au poste de nouveau responsable du dépistage et du recrutement de la première équipe du club en mai 2022.

Il avait auparavant travaillé avec l’ancien manager Ange Postecoglou à Yokohama F Marinos, l’un des 10 clubs appartenant en partie au CFG.

Alors que Postecoglou a toujours insisté sur le fait qu’il avait le dernier mot sur chaque signature, Rodgers a révélé que le processus serait un travail d’équipe.

« Je travaillerai avec le club là-dessus. Mark Lawwell, qui dirige l’équipe de recrutement ici, a fait un travail fantastique », a ajouté l’ancien coach de Leicester.

« C’est un marché qu’il connaît très, très bien grâce à son travail précédent. Il comprend donc les joueurs et il a aussi une très bonne équipe derrière eux, donc je fais confiance à leur travail.

« Bien sûr, il y aura toujours des noms qui me seront proposés et j’y jetterai un coup d’œil.

« Certains de ces joueurs ont été identifiés avant mon arrivée, il s’agissait donc de donner la bénédiction, et certains d’entre eux ont été identifiés pendant que nous étions là, donc c’est juste une poursuite du travail ensemble, ce qui est important.

« Je sais où en est le club, je connais le modèle en place et nous espérons que nous pourrons maximiser cela et ensuite développer les joueurs sur le terrain.

« Il faut que ça rentre dans le modèle du club qui est important, c’est toujours ça.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La nouvelle arrivée estivale Marco Tilio révèle que l’ancien manager du Celtic Ange Postecoglou n’a pas participé à sa signature et que le club le suivait depuis un moment



« En tant que manager moderne dans le jeu moderne, il est très, très difficile de faire ce que vous faisiez il y a des années et de regarder les joueurs tous les soirs de la semaine.

« Le jeu a changé, donc vous comptez vraiment sur votre équipe de recrutement et vous voyez ici les joueurs qui sont arrivés. Vous n’obtiendrez pas absolument tout le monde correctement et cela est basé uniquement sur la base de joueurs parfois peut-être pas adaptés à un pays qu’ils entrent, mais il y a beaucoup de travail formidable.

« C’est une structure vraiment complète qui est en place ici pour essayer d’atténuer autant de ces circonstances que possible, puis permettre au joueur d’entrer et de vraiment s’épanouir dans un environnement conçu pour le développement. »

Compétition des Rangers

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brendan Rodgers évalue le défi auquel il est confronté cette saison de la part des Rangers dans la course au titre et la force de la Premiership écossaise



Rodgers a connu un record national parfait lors de son premier passage en tant que manager du Celtic, remportant deux titres de Premiership écossaise, deux Coupes d’Ecosse et trois Coupes de la Ligue.

Les Rangers venaient de revenir dans l’élite et au cours de ses deux saisons complètes au Celtic Park, Aberdeen a terminé deuxième.

« Quand je suis venu ici la première fois, on parlait de la promotion des Rangers et ils avaient bien battu le Celtic en demi-finale », a-t-il déclaré. « Alors ils revenaient, Aberdeen était très fort, tout comme certaines équipes.

« Les Rangers investissent et voudront être forts et les autres équipes investiront également et compteront sur vous pour continuer à combler les écarts.

Image:

Brendan Rodgers a remporté des triplés nationaux consécutifs au Celtic





« Mais je me concentre principalement sur le Celtic et je fais de nous le meilleur possible, en développant les joueurs et en cherchant à obtenir un niveau de performance aussi constant que possible.

« Ce sera la même chose cette fois-ci. C’est un défi, bien sûr, mais le Celtic consiste à gagner et à gagner avec style.

« Il n’y avait rien de nostalgique à revenir, je suis ici pour gagner et ici pour faire d’une manière sur laquelle ce club était basé et qui est une marque de football élégante.

« Les objectifs sont à peu près les mêmes. Nous participons à chaque match que nous voulons gagner. Nous arrivons en Ligue des champions et dans le football européen, ce qui est bien sûr un énorme bond en avant en termes de défi, mais nous voulons être vraiment compétitifs. et voir ce que nous pouvons faire pendant que nous sommes en Europe, que ce soit la Ligue des champions ou toute autre compétition.

« Au niveau national, vous devez d’abord vous occuper de votre pain et de votre beurre et nous travaillons à partir de là. »

