Celtic: Ange Postecoglou ne prend pas en compte la Coupe du monde dans la sélection de l’équipe | Nouvelles du football

Le manager du Celtic Ange Postecoglou ne laissera pas les annonces de l’équipe de la Coupe du monde influencer sa propre sélection d’équipe pour les deux derniers matches de Premiership écossais avant la pause.

Aaron Mooy a été nommé dans l’équipe australienne pour rejoindre l’attaquant japonais Daizen Maeda en étant confirmé pour le tournoi au Qatar, tandis que Reo Hatate, Kyogo Furuhashi et l’international danois des moins de 21 ans Matt O’Riley ont été absents.

Le défenseur américain Cameron Carter-Vickers attend des nouvelles de son sort, tandis que Josip Juranovic est sur une longue liste de 34 joueurs pour l’équipe de Croatie et Jota fait partie d’une équipe provisoire plus importante pour le Portugal.

Postecoglou reste déterminé à prendre le maximum de points du voyage à Motherwell mercredi et du dernier match avant la pause contre le comté de Ross.

“Notre objectif principal est toujours nous et essayer de maintenir un niveau de performance tout en veillant à ne pas surcharger les joueurs”, a-t-il déclaré.

“Pour la plupart, nous l’avons fait. Il y en a deux ou trois qui ont probablement joué plus que d’autres, mais pour la plupart, nous avons fait tourner l’équipe en pensant à la performance. Ce n’est pas différent pour ces deux derniers matchs.

“Je choisirai une équipe qui, je pense, fera le travail pour nous et nous donnera les meilleures chances de succès, et ce sera la même chose le week-end.

Le Celtic compte sept points d’avance dans la course au titre de Premiership écossaise





“Vous espérez évidemment que les gars qui partent s’en sortent indemnes, mais c’est l’une de ces choses dans le football, vous pouvez essayer de protéger les joueurs de tout ce qui se passe, mais cela pourrait arriver lors de la première séance d’entraînement pour leur pays.

“Il vaut mieux que nous fassions nos affaires aussi normalement que possible. Le but pour les joueurs eux-mêmes, ils préfèrent de loin sortir et jouer au football et se sentir bien dans leur peau plutôt que de passer quelques semaines sans jouer.”

Mooy fait partie des milieux de terrain qui ont été choisis devant l’ancien héros de Parkhead, Tom Rogic, qui a quitté trop tard pour signer pour West Brom après son départ surprise du Celtic cet été.

Aaron Mooy fait partie de l’équipe d’Australie pour la Coupe du monde





Rogic a raté la coupe après avoir fait un seul départ pour les Baggies, mais Mooy a prouvé sa forme physique.

“Je suis ravi pour Aaron”, a déclaré l’ancien entraîneur-chef de l’Australie Postecoglou. “Je suis sûr, en particulier avec sa forme récente et sa pratique du football en Ligue des champions, qu’il est aussi prêt qu’il le sera jamais pour le football de la Coupe du monde, qui va être un défi en soi.

“C’est fantastique pour lui. Aaron est arrivé très tard, a raté toute notre pré-saison et ne s’était pas vraiment entraîné avec une équipe depuis longtemps.

“Je pense qu’il est dans un bon espace, physiquement, il se sent à l’aise maintenant et son football s’est amélioré à cause de cela.

“La Coupe du monde est excitante pour n’importe quel joueur, de jouer contre les meilleurs du monde, et j’espère qu’il reviendra en se sentant bien.

“Tous nos représentants, ils se représentent évidemment eux-mêmes mais aussi nous en tant que club et ce sera formidable de les voir tous sur la scène mondiale.”

Cameron Carter-Vickers pourrait aller à la Coupe du monde avec les États-Unis





Carter-Vickers saura mercredi s’il prend l’avion pour le Qatar.

“Ce serait un rêve devenu réalité”, a déclaré le joueur de 24 ans. “Tu as grandi enfant [wanting] faire partie de la Coupe du Monde donc y participer serait un moment spécial.”

L’ancien défenseur central de Tottenham a joué trois fois pour les États-Unis cette année après une interruption internationale de trois ans, mais une blessure l’a privé de la possibilité d’ajouter à ses 11 sélections lors des derniers matchs de préparation de son équipe nationale en septembre.

Le défenseur ne laisse pas le suspense et l’incertitude l’atteindre.

“Moi en tant que personne, je suis assez froid”, a-t-il déclaré. “Ce qui sera, sera. C’est comme ça que je le vois.”