Celtic a frappé neuf dans la démolition de Dundee Utd

Glasgow (AFP) – Le Celtic a battu Dundee United 9-0 alors que les tours du chapeau de Kyogo Furuhashi et Liel Abada ont aidé à établir un nouveau record de Premiership écossaise pour la plus grande victoire à l’extérieur dimanche.

L’équipe d’Ange Postecoglou s’est déchaînée à Tannadice grâce aux triplés de Furuhashi et Abada, ainsi qu’aux buts de Jota, Josip Juranovic et Carl Starfelt.

La plus grande victoire des champions écossais depuis la défaite d’Aberdeen sur le même score en 2010 a battu le précédent record de la plus grande marge de victoire à l’extérieur de l’ère de la Premiership.

Le Celtic est revenu en tête du classement au-dessus des Rangers après sa cinquième victoire en cinq matchs.

“Nous savions que Dundee United traversait une période difficile et ils étaient probablement un peu vulnérables aujourd’hui. Nous les avons surmontés tôt, ce qui nous a permis de jouer notre football », a déclaré le manager du Celtic Postecoglou à Sky Sports.

Passant à ses héros du triplé, il a ajouté : « Kyogo est une partie si importante de ce que nous faisons. Ce ne sont pas seulement ses objectifs, c’est la façon dont il a harcelé les adversaires… Liel est un jeune joueur fantastique et tout ce que nous lui avons demandé au cours des 12-14 derniers mois, il a simplement relevé tous les défis.

La pire défaite à domicile de Dismal United signifie qu’ils ont désormais encaissé 23 buts lors de leurs quatre derniers matches, dont une défaite 7-0 contre l’AZ Alkmaar lors du troisième tour de qualification retour de la Ligue de conférence Europa.

“Humiliant et embarrassant, c’est la seule façon de le décrire”, a déclaré le manager de United, Jack Ross.

“Vous ne devriez pas perdre un match avec autant de buts, vous ne devriez pas perdre un match de cette manière. Chaque once de critique qui tombe sur mes épaules est méritée car, du point de vue de la fierté personnelle, c’est vraiment douloureux.

“En termes d’humiliation et d’embarras, les joueurs devraient ressentir cela, car c’est ce que je ressens.”

Le Celtic a commencé le travail de démolition à la 15e minute alors que Furuhashi rentrait chez lui grâce à la passe de Jota.

Les vannes étaient bel et bien ouvertes à partir de la 40e minute lorsque l’attaquant japonais Furuhashi a balayé le coin supérieur à 22 mètres.

Le Celtic est allé tuer et a marqué un troisième brillant dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Abada a demandé à Furuhashi d’intervenir après une rafale de passes coupées à travers le malheureux United.

Le Celtic n’était en aucun cas terminé et le quatrième but est arrivé juste avant le coup de sifflet de la mi-temps alors qu’Abada se mettait derrière et centrait pour Jota pour marquer à bout portant malgré les appels de United pour hors-jeu.

La mi-temps n’a apporté aucun répit à l’équipe de Ross et Matt O’Riley a carré pour qu’Abada frappe à la maison à la 50e minute.

Juranovic est rentré cinq minutes plus tard après que le coup franc d’O’Riley ait touché le mur.

Le septième but du Celtic est survenu juste avant l’heure de jeu lorsque Jota a trouvé Reo Hatate et le milieu de terrain japonais au carré pour qu’Abada frappe à la maison.

Postecoglou a amené quatre remplaçants et Abada a ramené le ballon à la maison après que Daizen Maeda ait aidé le ballon d’Aaron Mooy à la 77e minute.

Starfelt dirigea le corner de David Turnbull sur le poteau quatre minutes plus tard et les supporters du Celtic scandèrent : « We want 10 ».