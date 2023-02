Celtic 5 – 1 St Mirren

Le Celtic a pris d’assaut les quarts de finale de la Coupe d’Écosse avec une victoire 5-1 sur St Mirren après une série de buts tardifs à Parkhead.

L’infatigable attaquant Daizen Maeda a ouvert le score à bout portant à la 16e minute, mais les visiteurs, la seule équipe nationale à avoir battu le Celtic cette saison, ont fait preuve d’esprit et d’ambition pour rester dans le match.

Cependant, le remplaçant Reo Hatate a marqué du point de penalty à la 76e minute après que le défenseur des Buddies Richard Taylor ait été expulsé par l’arbitre Steven McLean pour avoir concédé le coup de pied confirmé par le VAR avec une main pour empêcher un certain but.

Son coéquipier Oh Hyeon-gyu a marqué son premier but celtique à la 80e minute avant que l’équipe de Stephen Robinson ne réduise le déficit avec un penalty de Mark O’Hara.

L’équipe d’Ange Postecoglou, comme toujours, a continué et le remplaçant Matt O’Riley a tiré depuis le bord de la surface avant que Hatate n’ajoute un cinquième avec une frappe tout aussi impressionnante dans le temps additionnel.

Comment le Celtic a atteint les quarts

L’équipe locale à la poursuite des triplés, avec le milieu de terrain David Turnbull à la place de Hatate, a fait son départ rapide habituel.

Il ne restait que quelques minutes de jeu avant que les Saints, qui avaient récupéré Taylor et Declan Gallagher pour Charles Dunne et Greg Kiltie, aient Trevor Carson à remercier pour la première fois.

Le gardien des Buddies a paré une puissante frappe de l’ailier portugais Jota devant le poteau pour un corner qui n’a pas gêné les visiteurs.

L’équipe de Paisley a tenté d’avancer mais les ennuis n’étaient jamais loin et à la 11e minute, Maeda a planté un centre pour le voir rebondir sur le poteau éloigné de Carson.

Son compatriote japonais Kyogo Furuhashi est parti avec ce qui ressemblait à une blessure à l’épaule pour être remplacé par l’ailier Liel Abada avec Maeda se déplaçant au milieu.

Quelques instants plus tard, il était au bon endroit pour convertir le centre d’Aaron Mooy pour le premier match, après que l’international australien ait été envoyé sur l’aile par Abada.

Image:

Reo Hatate a marqué deux fois lors de la victoire contre St Mirren





Loin de s’effondrer, les Buddies ont riposté et le défenseur des Hoops Cameron Carter-Vickers a détourné un tir d’Alex Greive, qui s’est ensuite blessé et a été remplacé par l’ancien Celt Tony Watt, récemment signé de Dundee United.

L’attaquant de St Mirren, Curtis Main, s’est avéré être une poignée pour la défense des Hoops, mais c’est son bloc défensif qui a empêché le défenseur celtique Carl Starfelt de tirer en une seconde juste avant la pause.

L’équipe de Robinson est sortie pour la deuxième mi-temps de nouveau de manière positive, mais a eu un peu de chance lorsqu’une réduction de l’arrière droit Alistair Johnston a frappé le défenseur des Buddies Marcus Fraser et a rebondi sur un poteau.

Postecoglou a effectué un triple remplacement vers l’heure de jeu avec Hatate, O’Riley et Oh à la place de Turnbull, Mooy et Jota.

St Mirren a continué à avancer en nombre, mais ils n’ont toujours pas été en mesure de vraiment tester le gardien de but Joe Hart.

Il y a eu un long contrôle VAR à la 71e minute après le tir à bout portant d’Abada sur Taylor. L’arbitre McLean a regardé son moniteur et a indiqué l’endroit sous les acclamations des supporters locaux avant d’expulser Taylor pour avoir utilisé une main, Hatate s’avançant pour claquer le ballon dans le coin du filet.

Il y a eu plus d’acclamations quand Oh a attrapé un troisième avec un entraînement bas après que Carson ait paré un effort longue distance du skipper Callum McGregor.

Les Saints ont retiré un but du point quelques instants plus tard après que Starfelt ait fait trébucher le remplaçant Kiltie, le capitaine O’Hara battant Hart de 12 mètres. Mais le Celtic a répondu avec des frappes tardives d’O’Riley et Hatate pour ajouter de la brillance au score.

Et après?

Saint Mirren le prochain match de Scottish Premiership aura lieu à domicile Motherwell le 15 février. Coup d’envoi 19h45.

celtique héberger Aberdeen lors de leur prochain match de championnat le 18 février. Coup d’envoi 15h.